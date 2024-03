Promo ExpressVPN: -35% sull'abbonamento annuale

ExpressVPN è una delle migliori soluzioni VPN presenti sul mercato italiano. Ora sta lanciando una promozione imperdibile che combina eccellente qualità del servizio a un prezzo vantaggioso.

Per un periodo limitato, è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a ExpressVPN beneficiando di uno sconto del 35%, con il costo mensile che scende a 7,83 euro rispetto al prezzo standard di 12,19 euro. Avrai un servizio che protegge la tua privacy online a soli 25 centesimi al giorno.

Perché affidarsi a ExpressVPN

ExpressVPN si fa notare per diverse caratteristiche chiave che ne fanno la scelta preferita di molti utenti in Italia e nel mondo:

Velocità e affidabilità : ExpressVPN offre una connessione ultraveloce e banda illimitata , ideali per streaming di film, serie TV, eventi sportivi, gaming online e navigazione senza interruzioni.

: ExpressVPN offre una connessione ultraveloce e , ideali per streaming di film, serie TV, eventi sportivi, gaming online e navigazione senza interruzioni. Sicurezza avanzata : grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia, ExpressVPN garantisce una protezione superiore dei dati personali su qualsiasi rete, criptando il traffico internet con standard di sicurezza di livello militare.

: grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia, ExpressVPN garantisce una protezione superiore dei dati personali su qualsiasi rete, criptando il traffico internet con standard di sicurezza di livello militare. Ampia compatibilità: con un unico abbonamento è possibile proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, estendendo la sicurezza a smartphone, tablet, computer e altri dispositivi, inclusi i router, per una copertura totale e illimitata della rete domestica.

L’offerta attuale di ExpressVPN rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca una VPN affidabile, veloce e sicura a un prezzo accessibile. Il piano annuale è ora disponibile a 7,83 euro al mese. E se per qualche motivo non dovessi essere soddisfatto del servizio, c’è una garanzia di rimborso completa entro 30 giorni dall’acquisto. Questo significa che puoi provare ExpressVPN senza rischi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione abbonandoti a ExpressVPN. Visita il sito ufficiale per per approfittare di questa offerta limitata e scegli una delle VPN migliori del mondo.

