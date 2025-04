Promozione folle su Amazon: Mouse da gaming ASUS ROG scontatissimo al -43%

Risparmia subito sul mouse da gaming ASUS ROG Srix Carry! Se sei alla ricerca di un mouse gaming wireless di alta qualità senza spendere una fortuna, questa è l’occasione che fa per te! L’ASUS ROG Strix Carry è in offerta imperdibile su Amazon a soli 42,99€, con uno sconto eccezionale del 43%. Non perdere questa opportunità per migliorare la tua esperienza di gioco e lavoro.

Mouse da gaming ASUS ROG Srix Carry: specifiche tecniche e funzionalità

Con il suo design compatto e le prestazioni professionali, questo dispositivo è perfetto per ogni esigenza. L’ASUS ROG Strix Carry offre una versatilità di connessione che si adatta a qualsiasi contesto: puoi scegliere tra la tecnologia RF a 2,4 GHz per sessioni di gaming ad alta intensità o la modalità Bluetooth per un utilizzo quotidiano più pratico. Questo lo rende un accessorio ideale per chi desidera il massimo della flessibilità.

Un altro aspetto che rende questo mouse unico è la sua autonomia straordinaria. Grazie alla modalità RF, puoi contare su oltre 300 ore di utilizzo, mentre con la connessione Bluetooth l’autonomia sale fino a 400 ore. Non dovrai più preoccuparti di ricariche frequenti: il tuo focus sarà solo sul gioco o sul lavoro!

Il cuore tecnologico del ROG Strix Carry è il sensore ottico PMW3330, capace di raggiungere fino a 7200 DPI e una velocità di tracciamento di 150 IPS. A ciò si aggiunge la tecnologia SmartHop, che analizza continuamente lo spettro radio per garantire una connessione stabile e senza interferenze. Questo significa prestazioni impeccabili in ogni momento.

Non finisce qui: l’ASUS ROG Strix Carry è anche altamente personalizzabile. Grazie al socket ROG, puoi sostituire gli switch e adattare la forza di clic alle tue preferenze. Questo non solo migliora l’esperienza d’uso, ma prolunga anche la vita utile del dispositivo. Con un peso di soli 73 grammi e dimensioni compatte (10,1 x 6,2 x 3,6 cm), è ideale per chi è sempre in movimento.

Inoltre, nella confezione sono incluse due batterie AAA, così puoi iniziare a usarlo subito senza ulteriori spese. È compatibile sia con Windows 11 che con Mac, rendendolo perfetto per qualsiasi sistema operativo tu utilizzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.