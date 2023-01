Promuovere Instagram tra stories e reel: il corso completo

Instagram sta diventando sempre più popolare tra i marchi e le piccole imprese, perché offre molti vantaggi e ha un numero sempre crescente di utenti. Ma come approfittarne per sviluppare il proprio marchio? Ce lo spiega Julieta Tello, una marketing strategista argentina, che è riuscita a ottenere risultati concreti per il suo marchio Design Junkie diventando un’influencer su Instagram.

Julieta Tello ha confluito tutte le sue conoscenze ed esperienze all’interno di un corso, concentrato sul tema della brand strategy: 18 videolezioni, dalla durata complessiva di poco più di 2 ore, in cui Julieta ti guiderà passo dopo passo nella creazione di una strategia di successo per il tuo profilo Instagram, insegnandoti come gestirlo da vero professionista per ottenere i tuoi primi risultati tangibili.

Il corso è in promozione speciale grazie ai saldi Domestika: ancora per poche ore, puoi acquistarlo a soli 9,99 euro anziché 59,99. Un’occasione imperdibile per coloro che vogliono ottenere il massimo dal proprio marchio su Instagram.

Cosa imparerai durante il corso

Le prime lezioni del corso sono dedicate a Julieta, che ti presenterà il suo progetto Design Junkie e ti illustrerà la sua esperienza e fonti di ispirazione. Successivamente, entrerai nel vivo del corso: imparerai l’importanza di Instagram per la promozione del tuo marchio e come utilizzarlo in modo professionale per creare un’immagine autentica e rilevante.

Definirai quindi l’obiettivo, il target, i valori e la personalità del tuo marchio, imparerai come creare una descrizione accattivante per la tua biografia e dare vita a conversazioni con i tuoi follower nel tuo feed. Anche l’occhio, soprattutto su una piattaforma come Instagram, vuole la sua parte: ecco quindi lezioni su filtri, references, stories, reel e quant’altro offre il social per mantenere vivo e attivo il contatto con il tuo pubblico e il tuo target di riferimento.

L’obiettivo finale? Ottenere più follower in modo organico e aumentare la loro “fedeltà” al tuo brand. Il segreto del successo sono proprio i seguaci e la fiducia che ripongono nei tuoi confronti. Un buon metodo per aumentare la tua fanbase sono le promozioni di Instagram, che imparerai a sfruttare al meglio grazie ai consigli di Julieta.

Il corso è rivolto a qualsiasi tipo di persona creativa e imprenditrice che voglia mostrare al mondo chi è e cosa fa, sia sviluppando un marchio personale che di business. Unico requisito: la volontà. E uno smartphone con un profilo Instagram, ovviamente. Come tutti i corsi Domestika, avrai accesso illimitato e per sempre a tutte le videolezioni, senza limiti, per imparare a tuo ritmo e consultare i contenuti ogni volta che vorrai. Approfitta della promozione attraverso questo link, ma attenzione: l’offerta a 9,99 euro sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.