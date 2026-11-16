Se vuoi proteggere veramente la tua auto forse dovresti correre da Lidl: per 15 euro ha la soluzione definitiva

Un telo pensato per proteggere la carrozzeria da foglie, sporco, pioggia e gelo, soprattutto quando non si ha un garage o un posto coperto. L’offerta, segnalata dal sito olandese Racing.nl e riferita alla webshop Lidl Nederland, risponde a un bisogno molto concreto: tenere la macchina più pulita e limitare i danni del maltempo. Ma un telo, anche se costa poco, non va comprato a occhi chiusi.

La copertura auto Ultimate Speed di Lidl entra nel mercato degli accessori economici per chi lascia spesso la vettura in strada, nel cortile del condominio o in un parcheggio scoperto. Secondo la stampa specializzata olandese, il prezzo è di circa 15 euro. Disponibilità, misure e caratteristiche, però, possono cambiare a seconda del mercato e della pagina prodotto.

Il destinatario è facile da individuare: chi non ha un garage, chi usa poco la seconda auto, oppure chi tiene ferma la vettura per diversi giorni e vuole evitare di ritrovarla coperta di polvere, foglie o residui. “Per chi parcheggia sotto gli alberi può fare la differenza”, spiegano spesso nei negozi di accessori auto. Il punto, però, non è solo comprare un telo. È comprare quello adatto.

Una copertura economica per auto può aiutare, certo. Ma non è una protezione totale. Non sostituisce il lavaggio, non elimina la manutenzione e non mette al riparo da qualunque condizione atmosferica, soprattutto se il materiale non è fatto per restare fuori a lungo. È questa la prima cosa da valutare, ancora prima del prezzo.

Foglie, sporco e gelo: cosa può davvero evitare un telo

In autunno il problema più comune, per molte auto lasciate fuori, sono le foglie accumulate su parabrezza, cofano e base dei tergicristalli. Se restano lì per giorni, trattengono umidità, si mescolano con polvere e pioggia e possono finire vicino ai canali di scolo dell’acqua. Il guaio si scopre dopo: scarichi ostruiti, cattivi odori e, nei casi peggiori, infiltrazioni.

Un telo copriauto economico viene steso su un’auto parcheggiata all’aperto per proteggerla da foglie e maltempo.

Un telo copriauto sistemato bene riduce il contatto diretto tra sporco e carrozzeria. Aiuta anche contro polvere, escrementi di uccelli e residui vegetali, tutti elementi che, se lasciati troppo a lungo sulla vernice, possono richiedere lavaggi più decisi. Non è poco, soprattutto per chi prende l’auto solo nel fine settimana.

Con l’inverno arriva un altro problema: brina, gelo e neve leggera. Una copertura adatta può limitare la formazione di ghiaccio sui vetri e far risparmiare tempo al mattino, tra raschietto e spray deghiacciante. Molto, però, dipende dal materiale, da quanto aderisce alla carrozzeria e da quanto resta fermo con vento e umidità. Un telo pensato solo per la polvere non protegge come una copertura fatta per stare all’esterno.

Misure, materiali e ventilazione: cosa controllare prima di comprarla

Il primo controllo riguarda le dimensioni della copertura auto. Una citycar, una station wagon e un Suv non hanno le stesse misure: cambiano lunghezza, larghezza e altezza. Un telo troppo piccolo resta tirato, copre male e può sganciarsi. Uno troppo grande, invece, si muove con il vento. E può sfregare sulla vernice.

Prima dell’acquisto conviene misurare il veicolo, oppure recuperare i dati dal libretto, e confrontarli con la tabella taglie indicata da Lidl o dal venditore. È un passaggio semplice, ma spesso viene saltato. Eppure evita molti problemi, perché un telo che non calza bene lavora male proprio quando dovrebbe proteggere.

Occhio anche ai materiali. Non tutti i teli sono uguali: ci sono coperture antipolvere da interno, teli idrorepellenti per esterno e modelli più robusti, pensati per restare montati più a lungo. Conta anche la ventilazione. Se l’umidità resta chiusa sotto un telo poco traspirante, si rischia di creare condensa invece di evitarla. In pratica, si protegge l’auto da una parte e la si espone dall’altra.

Auto sporca, cofano caldo e telo che sfrega: gli errori da non fare

L’errore più frequente è mettere la copertura su un’auto sporca. Sabbia, polvere e piccoli detriti possono restare tra telo e carrozzeria. Quando il materiale si muove, anche solo per una folata di vento, quei granelli fanno da carta abrasiva. Il risultato sono micrograffi, più evidenti sulle vernici scure.

Prima di stendere il telo sarebbe meglio lavare o almeno sciacquare la vettura, asciugare le zone più esposte e controllare che non ci siano rami, foglie dure o residui sotto i bordi. Serve anche un po’ di pazienza: la carrozzeria deve essere fredda. Il telo non va messo su parti calde, in particolare vicino allo scarico e al motore dopo un viaggio. “L’ho messo appena rientrato, pensavo non succedesse nulla”, raccontano spesso gli automobilisti dopo aver rovinato un accessorio appena comprato.

Ultimo punto: il fissaggio. Una copertura che sbatte contro la vernice per ore, magari durante una notte ventosa, può fare più danni dello sporco che doveva fermare. Meglio controllare elastici, cinghie e punti di ancoraggio, e dare ogni tanto un’occhiata sotto il telo. Per chi lascia l’auto fuori, una soluzione economica può avere senso. A patto di usarla bene, non come una scorciatoia.