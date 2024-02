PROTEGGI DENTI E GENGIVE col collutorio Pasta del Capitano: costa circa 1€ (Amazon)

Il collutorio Pasta del Capitano con Propoli offre un’efficace protezione quotidiana per denti e gengive, formulata con ingredienti di alta qualità per mantenere una salute orale ottimale. Questo collutorio senza alcool è particolarmente indicato per coloro che cercano una soluzione delicata ma efficace per la cura della bocca.

La propoli, nota per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, è uno degli ingredienti chiave di questo collutorio. Grazie alla sua azione protettiva, contribuisce a prevenire la formazione della placca batterica e a ridurre l’infiammazione delle gengive, aiutando così a mantenere una bocca sana e pulita. Prendilo su Amazon con lo sconto del 20% a solo 1€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Pasta del Capitano collutorio anti placca profumato

Inoltre, questo collutorio è 100% Made in Italy, garantendo standard qualitativi elevati e ingredienti selezionati con cura. La sua formula è delicata sulla mucosa orale, ma allo stesso tempo efficace nel combattere batteri e germi responsabili di problemi come la carie e la gengivite.

Oltre alla protezione delle gengive e dei denti, il Collutorio Protezione con Propoli della Pasta del Capitano offre anche un’alito fresco e duraturo, grazie alla sua azione rinfrescante. Questo lo rende ideale per l’uso quotidiano, sia al mattino che alla sera, per una sensazione di pulizia e freschezza che dura tutto il giorno.

Confezionato in un flacone da 400 ml, questo collutorio garantisce un lungo periodo di utilizzo, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Grazie alla sua formulazione delicata ma efficace, è adatto a tutta la famiglia e può essere utilizzato anche da chi ha la pelle sensibile o problemi di gengive delicate.

In sintesi, il collutorio di Pasta del Capitano è una scelta eccellente per chi cerca un collutorio quotidiano efficace e delicato, che offra protezione completa per denti, gengive e alito fresco.

