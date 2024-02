Proteggi i tuoi dispositivi dai picchi di tensione con questa POTENTE ciabatta multipresa Aonoka

La sicurezza e l’efficienza energetica sono elementi fondamentali in ogni ambiente domestico o lavorativo. Con la ciabatta multipresa che vi segnaliamo oggi in offerta su Amazon a soli 24€, puoi proteggere i tuoi dispositivi elettronici da eventuali danni causati da picchi di tensione, mentre ottieni la comodità di avere più prese e porte USB a portata di mano.

Super ciabatta con 10 prese, 4 USB e protezione totale

Dotata di 10 prese e 4 porte USB, questa ciabatta è progettata per soddisfare le esigenze di ricarica e alimentazione di tutti i tuoi dispositivi. Che si tratti di laptop, smartphone, tablet o altri elettrodomestici, avrai sempre abbastanza spazio per collegare tutto ciò di cui hai bisogno.

La protezione da sovratensione fino a 1700 Joule garantisce che i tuoi dispositivi siano al sicuro da eventuali danni causati da picchi di tensione improvvisi, mentre gli interruttori integrati consentono di spegnere facilmente singoli dispositivi per risparmiare energia quando non sono in uso.

Con una lunghezza di cavo di 1,5 metri, questa ciabatta offre la flessibilità necessaria per posizionarla ovunque tu voglia, mentre il design salvaspazio ti permette di tenerla sulla tua scrivania o su un piano di lavoro senza ingombro.

Con la ciabatta multipresa Protezione Sovratensione, puoi godere di una maggiore comodità e tranquillità nell’uso dei tuoi dispositivi elettronici.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.