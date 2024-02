PROTEGGI il tuo iPad Pro con la Custodia ULTRA SOTTILE a SOLI 20 EURO (-42%)

Per proteggere al massimo il tuo iPad, soprattutto quando sei fuori casa, non può mancarti questo accessorio utilissimo e super versatile. Parliamo della Custodia OtterBox Folio Series per iPad Pro, oggi a disposizione su Amazon a soli 20 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 42%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta: l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Custodia OtterBox Folio Series per iPad Pro: massima protezione e versatilità

La Custodia OtterBox Folio Series per iPad Pro è l’accessorio perfetto per preservare il tuo tablet Apple nel tempo.

La sottile cover è progettata per iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione) ed è testata per una difesa affidabile per garantire al tuo tablet la massima protezione. Con il suo design elegante, risulta essere a prova di caduta, protettiva, ultra sottile e facile da installare. In più, è testata per soddisfare addirittura gli standard militari.

Folio Case ha un portafoglio versatile che protegge lo schermo del tablet da gravi cadute e graffi e i magneti attivano le modalità di sospensione e veglia.

In più la cover è costruita per funzionare come supporto e per proteggere lo schermo, mentre i piedini in gomma antiscivolo mantengono il tablet sicuro sulle superfici. Il folio rimane sempre stabile e sicuro nelle modalità di digitazione e visualizzazione.

La modalità di utilizzo è semplicissima e, grazie ai suoi materiali di alta qualità, scivola facilmente dentro e fuori dalla borsa mentre il retro trasparente mostra il design del tablet.

Oggi la Custodia OtterBox Folio Series per iPad Pro è a disposizione su Amazon a soli 20 euro grazie ad uno sconto pazzesco del 42%. Ma fai in fretta: l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.