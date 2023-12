Proteggi il tuo iPhone 12 (anche Pro) come merita: cover indistruttibile con MagSafe a soli 32 euro!

Otterbox Defender XT è una Cover per iPhone 12 o iPhone 12 Pro con MagSafe (calamita con ricarica), resistente a shock e cadute, robusta, testata 5x, di colore nero, che oggi paghi a molto meno, ovvero 32,90 euro grazie allo sconto del 15%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cover Otterbox Defender XT: le caratteristiche

La custodia per iPhone 12 / iPhone 12 Pro della Serie Defender XT di OtterBox è stata sottoposta a migliaia di ore di test di caduta per assicurare al tuo smartphone la ottima protezione, la Serie Defender XT è dotata di una robusta protezione anticaduta che resiste a 5 volte il numero di cadute dello standard militare. La struttura multistrato protegge il tuo dispositivo da forti cadute, sporco, graffi e urti, mentre i suoi bordi rialzati proteggono la fotocamera e lo schermo del tuo smartphone da forti cadute e graffi.

La custodia Defender XT garantisce la compatibilità MagSafe grazie ai magneti integrati ottimamente allineati per rendere la ricarica wireless veloce e semplice che mai, connetti e rimuovi senza problemi gli accessori MagSafe grazie ai magneti integrati. La custodia Defender XT di OtterBox è dotata di cover per le porte che impediscono a polvere, sporco e detriti di entrare nei jack e nelle porte e ha un attacco per cordino integrato nella custodia per un facile trasporto. Realizzata al 50% in plastica riciclata, la Serie Defender XT di OtterBox è una custodia sottile con presa sicura che offre una protezione ottima e impeccabile contro graffi e rotture.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.