Proteggi la tua casa con il videocitofono EZVIZ CP5: è anche in sconto su Amazon

Quando si tratta di sicurezza domestica, il videocitofono EZVIZ CP5 rappresenta una soluzione versatile e avanzata, perfetta per chi desidera combinare tecnologia e praticità. Disponibile al prezzo di 179,99€ su Amazon, rispetto al listino originale di 199,99€, si configura come un’opzione competitiva per il mercato odierno.

Il videocitofono più smart del momento: compralo adesso

Uno degli elementi distintivi di questo dispositivo è il display touchscreen a colori da 7 pollici, che consente una gestione intuitiva e immediata. Quando un visitatore suona alla porta, lo schermo si attiva automaticamente, offrendo una visione chiara e dettagliata grazie alla risoluzione Full HD 1080p. Inoltre, l’ampio angolo di visione di 134 gradi assicura una copertura ottimale dell’area circostante, eliminando potenziali punti ciechi.

La versatilità del CP5 si esprime anche nelle modalità di sblocco. Oltre al classico accesso tramite il monitor interno, è possibile utilizzare il sistema Smart RFID, che include due schede nella confezione, oppure gestire il tutto da remoto tramite l’app EZVIZ. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi desidera monitorare la propria abitazione anche quando è lontano.

Non manca la cura per i dettagli tecnologici: la visione notturna a infrarossi garantisce una nitidezza eccellente fino a 5 metri di distanza, permettendo di identificare chiaramente chi si trova davanti alla porta anche in condizioni di scarsa illuminazione. La comunicazione bidirezionale aggiunge un ulteriore livello di interattività, consentendo di dialogare in tempo reale con i visitatori. Per chi desidera un ulteriore strato di sicurezza, è presente una funzione di modifica vocale, ideale per interagire con estranei in modo più protetto.

L’installazione del videocitofono EZVIZ CP5 è stata progettata per adattarsi a diverse configurazioni preesistenti, grazie alla compatibilità con sistemi a 2 o 4 fili. La connettività WiFi dual-band, che supporta sia le frequenze 2,4 GHz che 5 GHz, assicura una comunicazione stabile e riduce i tempi di latenza, rendendo l’esperienza utente fluida e affidabile.

Oltre alle funzionalità principali, la confezione del CP5 include tutto il necessario per una rapida installazione: monitor, staffa da parete, adattatore di alimentazione, pannello del citofono, schede RFID, cacciavite e un kit completo di viti. Questo lo rende un prodotto pronto all’uso, senza la necessità di acquistare componenti aggiuntivi. Acquistalo adesso a 179,99€, IVA inclusa.

