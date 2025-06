Proteggi la tua casa con la videocamera EZVIZ C8c: sconto FOLLE per poche ore

La protezione della casa diventa più semplice e accessibile grazie alla EZVIZ C8c, una telecamera di sorveglianza progettata per offrire un monitoraggio completo e funzionalità avanzate a un prezzo contenuto. Attualmente disponibile in offerta a 84,99 €, questa soluzione si distingue per l’equilibrio tra tecnologia e costo, rendendola una scelta interessante per chi desidera migliorare la sicurezza domestica senza spendere una fortuna.

La miglior videocamera di sorveglianza da esterno è di EZVIZ ed è anche in sconto

La EZVIZ C8c si presenta come un dispositivo versatile e performante, capace di garantire una copertura visiva a 360°. Grazie alla rotazione orizzontale di 350° e a quella verticale di 80°, la telecamera elimina i punti ciechi, offrendo un controllo completo dell’area sorvegliata. Questa caratteristica è particolarmente utile per monitorare giardini, ingressi o altre aree esterne della casa, assicurando una visione sempre chiara e dettagliata.

La qualità delle immagini è un altro punto di forza del dispositivo. La visione notturna a colori garantisce una nitidezza sorprendente fino a 20 metri, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo livello di dettaglio è fondamentale per identificare chiaramente persone o oggetti durante le ore notturne. La costruzione robusta della telecamera, inoltre, assicura un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione atmosferica, rendendola adatta a essere installata in ambienti esterni.

Non si tratta solo di osservazione passiva: in caso di rilevamento di attività sospette, la telecamera attiva automaticamente sirene e luci, fungendo da deterrente efficace. A questo si aggiunge la comunicazione bidirezionale, che consente di interagire in tempo reale con chiunque si trovi nell’area sorvegliata. Questa funzione può rivelarsi utile in molteplici situazioni, sia per dissuadere potenziali intrusi sia per comunicare con visitatori.

Un altro aspetto che rende la EZVIZ C8c un’opzione di rilievo è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che ottimizza il rilevamento degli intrusi. Il sistema è in grado di distinguere tra movimenti umani e altri tipi di attività, come il passaggio di animali o eventi ambientali, riducendo al minimo le false segnalazioni. Inoltre, è possibile personalizzare le aree di monitoraggio, concentrando l’attenzione su zone specifiche per una sicurezza ancora più mirata.

Dal punto di vista dell’installazione e della gestione, la EZVIZ C8c è progettata per essere intuitiva e user-friendly. L’applicazione dedicata permette di configurare fino a 12 posizioni predefinite e offre compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, per un controllo completamente hands-free. Questo rende l’utilizzo del dispositivo estremamente pratico e adatto anche a chi non ha esperienza con sistemi di videosorveglianza.

Per quanto riguarda l’archiviazione dei dati, gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni. È possibile utilizzare una scheda MicroSD con capacità fino a 512 GB per memorizzare localmente i filmati, oppure optare per il servizio cloud a pagamento, che garantisce un accesso sicuro e remoto ai dati. La connettività è assicurata dal WiFi a 2,4 GHz, con una portata fino a 220 metri, e per chi preferisce una connessione più stabile, è disponibile anche l’opzione cablata.

La EZVIZ C8c rappresenta una soluzione completa per chi cerca un dispositivo di sorveglianza affidabile e tecnologicamente avanzato. Acquistala adesso a soli 84,99€, IVA inclusa.

