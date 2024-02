Proteggi la tua casa in modo efficace e conveniente con la telecamera WiFi TP-Link Tapo C520WS

Proteggi la tua casa e i tuoi cari con la telecamera WiFi Esterna TP-Link Tapo C520WS. Questa videocamera di sorveglianza offre una risoluzione QHD 2K e una serie di funzionalità avanzate che garantiscono una sicurezza completa e una tranquillità totale per te e la tua famiglia.

Il prodotto offre infatti una visione panoramica a 360°, consentendoti di monitorare ogni angolo della tua proprietà con un’unica telecamera. Con una risoluzione QHD 2K, ogni dettaglio viene catturato con chiarezza e nitidezza, garantendo una sorveglianza completa e dettagliata. Sfrutta l’offerta a tempo su Amazon per farla tua con soli 69€: le spedizioni sono gratuite con Prime.

TP-Link Tapo C520WS, proteggi la tua casa in modo efficace e conveniente

La telecamera WiFi Esterna TP-Link Tapo C520WS è dotata di un avanzato sistema di rilevamento AI che identifica automaticamente i movimenti sospetti e invia notifiche istantanee sul tuo dispositivo mobile. In questo modo, sarai sempre al corrente di ciò che sta accadendo nella tua casa, anche quando sei lontano.

Anche di notte, la Tapo C520WS assicura una visione chiara e dettagliata. Grazie alla tecnologia Starlight, questa telecamera offre una visione notturna a colori, consentendoti di distinguere facilmente i dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità.

Progettata per resistere agli elementi, la Tapo C520WS è classificata IP66, il che significa che è completamente impermeabile e resistente alle intemperie. Che piova, nevichi o faccia sole, questa telecamera continuerà a funzionare in modo affidabile per garantire la tua sicurezza.

Con la funzione di audio bidirezionale, puoi ascoltare e parlare con chiunque sia di fronte alla telecamera, aggiungendo un livello extra di sicurezza. Inoltre, la Tapo C520WS è compatibile con Alexa, consentendoti di controllare la telecamera con semplici comandi vocali.

Proteggi la tua casa in modo efficace e conveniente con la Telecamera WiFi Esterna TP-Link Tapo C520WS. Con la sua risoluzione QHD 2K, visione notturna a colori, rilevamento AI e resistenza alle intemperie, è la scelta ideale per una sorveglianza completa e affidabile, sia di giorno che di notte. Approfitta subito dell’offerta a tempo su Amazon prima che scada, e falla tua a soli 69€: le spedizioni sono gratuite con Prime.

