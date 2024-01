Proteggi la tua privacy online a soli 1,54 euro al mese con una VPN

Al giorno d’oggi, in una vita e in una società connessa 24 ore su 24, difendere la propria privacy online è fondamentale. La soluzione più efficace è attivare un servizio VPN sicuro e affidabile, come Atlas VPN, riconosciuta dagli addetti ai lavori come la migliore per rapporto qualità-prezzo.

In questi giorni è possibile sottoscrivere il piano di due anni di Atlas VPN a soli 1,54 euro al mese, grazie al maxi sconto dell’86% applicato sul prezzo di listino. L’offerta prevede inoltre 6 mesi extra di servizio in regalo, per una spesa complessiva di appena 46 euro per 30 mesi.

Come proteggere la propria privacy online con una VPN

Prima di tutto, nella scelta di una VPN riveste un ruolo chiave la politica no-log: sono poche le VPN che non monitorano e non raccolgono l’attività svolta dai loro clienti, aspetto indispensabile per la privacy. E Atlas VPN, in questo, è una certezza: nessuno all’interno dello staff dell’azienda può risalire alle informazioni personali degli utenti.

Un’altra funzionalità che rafforza la propria privacy è l’autenticazione al servizio VPN senza password. Gli utenti di Atlas VPN non eseguono l’accesso al loro profilo inserendo email e password, ma un codice ricevuto via e-mail al loro indirizzo di posta elettronica.

A tutto questo si aggiungono ulteriori funzionalità avanzate per la sicurezza. Tra queste segnaliamo l’utilizzo dei protocolli criptati come WireGuard e IKEv2/IPSec. Si può infine citare l’impiego del server MultiHop+, che consente di connettersi tramite due server VPN, andando così ad aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e migliorare la velocità di connessione.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è in offerta a 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi, con 6 mesi aggiuntivi in regalo. E se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

