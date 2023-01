Protezione anti-phishing su Mac: qual è lo strumento ideale?

Quando si parla di attacchi phishing, si fa riferimento a un fenomeno in costante crescita, una minaccia per chiunque frequenti più o meno occasionalmente la rete.

In questo tipo di truffa, i cybercriminali cercano di ingannare le ignare vittime, convincendole a cedere informazioni personali (come dati finanziari, password o codici di accesso) andando a “simulare” un ente affidabile.

Tutto parte tramite email fasulle, seppur convincenti lato estetico, che dirigono verso siti realizzati appositamente per trarre in inganno l’utenza.

La prudenza non è più sufficiente, visto le strategie adottate dagli hacker: di fatto, individuare un sistema di protezione anti-phishing è pressoché indispensabile.

Non solo: trattandosi di un tipo di truffa “trasversale” si tratta di una minaccia che non fa distinzione tra i sistemi operativi delle vittime. Anche nel contesto macOS, dunque, è bene individuare uno strumento adatto per la prevenzione.

Protezione anti-phishing su Mac? Naviga rilassato con questo strumento

Alcuni antivirus propongono soluzioni apposite per prevenire gli attacchi di tipo phishing.

Tra di essi, nel contesto strettamente legato al Mac, figura Mac Internet Security X9 di Indego. Questa suite però, va ben oltre alla protezione della posta elettronica per prevenire il phishing.

Stiamo parlando di uno strumento in grado di scansionare, rilevare e disattivare malware e minacce simili, il tutto attraverso una protezione in tempo reale.

La presenza di un firewall intelligente poi, permette di prevenire il contatto con agenti malevoli, filtrando i dati in entrata e uscita per quanto concerne la connessione.

L’app in questione risulta facile da installare e, anche per chi non ha dimestichezza con l’ambiente Mac, risulta alquanto semplice da utilizzare.

Non solo: Mac Internet Security X9 è compatibile con qualunque sistema macOS, anche il più recente macOS Ventura.

Quanto costa questo strumento? Grazie all’attuale sconto, è possibile ottenere 12 mesi di protezione pagando solo 19,99 euro invece dei 49,99 del prezzo di listino.

