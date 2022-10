Prova Sky Q: TV di Sky con Netflix e Paramount+ a 9€

La PROMO Prova Sky Q continua ad essere proposta ai nuovi clienti che intendono provare il servizio della Pay TV senza l’utilizzo della parabola. Oltre ai pacchetti TV, Sky Cinema, Kids, Sport e Calcio nei 9 euro sono inclusi anche Netflix e Paramount+.

Prova Sky Q: TUTTO Sky con Netflix e Paramount+

La tariffa è attivabile in completa autonomia ONLINE ed offre l’abbonamento Sky Full con tutti i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids. Oltre a questo, nel canone richiesto troviamo Netflix in HD e Pramount+, entrambi senza costi aggiuntivi.

Nello specifico con Sky TV e Cinema sono incluse tutte le Serie TV della Pay TV e gli show più amati come X Factor, 4 Hotel e molti altri. Inoltre con il pacchetto Sport oltre alla UEFA Champions League, alla Conference League, all’Europa League, troviamo anche tutte le gare della Formula 1 e Moto GP. Con il Calcio invece è possibile vedere 3 match a giornata di Serie A TIM, tutta la Serie BKT e le migliori partite dei più importanti campionati europei come la Premier League, la Ligue 1 e la Bundesliga.

Oltre a tutto questo, c’è anche il pacchetto Kids adatto a tutta la famiglia con contenuti selezionati e pensati anche per i bambini.

Sia i canali Sky sia l’accesso alle piattaforme streaming di Netflix e Paramount+ sono usufruibili grazie al decoder Sky Q via Internet che necessita solo di una connessione illimitata per la visione dei contenuti. Per vedere il tutto non è necessaria l’installazione della parabola.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora è attivabile ONLINE solo entro il 31 Dicembre 2022. Non sono previsti costi di attivazione ed inoltre la spedizione del decoder è completamente gratuita.

