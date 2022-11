PS5 con Vodafone: come funziona e cosa fare per la nuova offerta

Siamo sicuri che sei ancora alla ricerca di una PlayStation 5, specialmente con il Natale sempre più vicino. Sta a sentire allora cosa ti propone Vodafone: a tempo limitato, se scegli un’offerta casalinga con una SIM mobile puoi avere PS5 Digital con God of War Ragnarok, le cuffie Pulse 3D e 2 ricariche PSN ufficiali con soli 24,99 euro al mese in più rispetto al tuo abbonamento.

L’iniziativa ti garantisce dunque la possibilità imperdibile di portarti a casa la PlayStation 5 in tempo per Natale: puoi avere maggiori informazioni direttamente sulla pagina ufficiale e recandoti presso un negozio Vodafone.

Come funziona l’offerta per avere PS5 con Vodafone

Il regolamento dell’offerta è molto semplice. Scegliendo uno dei due piani di abbonamento previsti dalla società puoi avere la possibilità di richiedere una console a tua scelta, PlayStation 5 compresa. La promozione è valida nel caso tu scelga “Family Plan” o, in alternativa, “Casa Wireless+ 5G“: in entrambi i casi hai chiamate illimitate, internet ultraveloce e una SIM 5G per il tuo smartphone.

Il pezzo forte è ovviamente il bundle contenente una PlayStation Digital Edition con God of War Ragnagok, le cuffie Pulse 3D e due ricariche PSN da 35 euro ciascuna. Un pacchetto che ha un valore commerciale pazzesco che può essere tuo a soli 24,99 euro al mese da aggiungere al tuo abbonamento Vodafone.

Non perdere altro tempo perché, come immagini, nel caso di PlayStation 5 le scorte andranno rapidamente a ruba. Consulta la pagina ufficiale per tutte le informazioni e recati presso un negozio Vodafone per attivare l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.