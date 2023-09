PS5 a prezzi mai visti: ecco l'offerta che sconta la Digital Edition

Con l’autunno e l’arrivo delle piogge, bisogna trovare il giusto escamotage per passare il tempo divertendosi. Cosa c’è di meglio che PS5? La Digital Edition da 825 GB è in sconto eBay a soli 391,49€ inserendo il codice sconto SETTEMBRE2023 in fase di check out!

PS5 Digital Edition in offerta eBay!

Se siete giocatori incalliti, ma siete sempre attenti al portafogli, probabilmente non avete ancora acquistato PS5. Per risparmiare, in molti hanno preferito acquistare la PS5 Digital Edition. Spesso è proprio questo modello a stupire in termini di offerte. Rispetto al modello con il lettore ottico, la Digital Edition permette di giocare a tutti i titoli compatibili esclusivamente se acquistati attraverso lo store di PlayStation.

Acquistando questa versione, non si rinuncia alla potenza bruta di PS5 e si accede ad un parco titoli già molto ampio. In pochi minuti, si avrà a disposizione qualsiasi dei tantissimi titoli PS5 e PS4 giocabili alla massima risoluzione possibile.

PS5 Digital Edition arriva con a bordo un disco SSD da 825 GB ultraveloce che può essere sostituito in modo molto rapido con dischi compatibili. Sony stessa, indica le specifiche dei prodotti compatibili con la sua console di ultima generazione. L’operazione è piuttosto semplice e alla portata della quasi totalità degli utenti.

L’offerta contenuta in questo articolo è sicuramente molto vantaggiosa e permette di risparmiare 43,50€. Si tratta di uno sconto interessante anche considerando i prezzi in discesa della console di Sony. Potrebbe essere il momento giusto per acquistare PS5 anche in ottica di regalarla ad amici o parenti appassionati che non hanno acquistato la console in precedenza.

Per approfittare dell’offerta lanciata da eBay, è necessario inserire in fase di check out il codice sconto SETTEMBRE2023 partendo da questo link. La console, in questo modo, potrà essere acquistata a 391,49€ senza costi di spedizione.

