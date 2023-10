Con questa camera HD per PS5 in OFFERTA le tue dirette saranno formidabili!

Con l’avvento di internet prima e dei Social poi, anche il gaming è cambiato radicalmente, uniformandosi alle nuove tendenze. Se fino agli anni zero eravamo abituati a giocare da soli nella cameretta o al massimo con parenti o amici che ci venivano a trovare, da anni possiamo farlo col mondo intero. Oltre che condividere le nostre partite in video dirette. E c’è chi ne ha fatto un profittevole lavoro: i gaming influencer. Bene, se anche tu vuoi diventarlo, o semplicemente vuoi giocare con persone lontane, potresti fare un pensierino a questa offerta che riguarda una Cam HD per PS5. Oggi su Amazon la paghi solo 64,49 euro, grazie allo sconto dell’8%!

Un’ottima occasione, quindi. Ti attrezzerai per rendere le tue trasmissioni spettacolari. Ti basta, oltre che ovviamente una connessione Internet, un account per PlayStation Network. Occorre avere almeno 7 anni e serve il consenso dei genitori se minorenni.

Cam HD per PS5: le caratteristiche tecniche

Questa Cam HD per PS5 è dotata di doppie lenti per l’acquisizione a 1080p e di una base integrata. Funziona perfettamente con gli strumenti di rimozione dello sfondo offerti dalla console PS5. Puoi creare rapidamente una registrazione o una trasmissione della tua azione di gioco e di te stesso con il tasto Crea del controller wireless DualSense.

Ottieni l’inquadratura perfetta con la base regolabile integrata. Grazie al design compatto e alle dimensioni ridotte, puoi posizionarla in modo sicuro sopra o sotto il televisore e regolare l’angolazione in base alle tue esigenze. Sarà praticamente impercettibile. Grazie alla modalità picture-in-picture avrai anche la possibilità di tagliare lo sfondo o di eliminarlo completamente con un green screen.

Dunque, diventa il Re delle dirette streaming con questa Cam HD per PS5. Oggi su Amazon la paghi solo 64,49 euro, grazie allo sconto dell’8%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.