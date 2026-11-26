Immagine generata con AI

Se hai una PS5 standard e ti sei sempre chiesto perché il PS5 Pro sembrasse avere un vantaggio visivo così netto, la risposta stava in gran parte nell’upscaling basato su intelligenza artificiale. Ora Sony sta colmando quel divario: il PS5 QSSR upscaling — acronimo di Quick Spectral Super Resolution — ha fatto un salto importante a novembre 2026, arrivando su Marvel’s Spider-Man 2 e altri titoli molto attesi. Ecco cosa cambia concretamente per chi gioca sulla console standard.

Che cos’è il QSSR e da dove viene

Il QSSR, ovvero Quick Spectral Super Resolution, è la tecnologia di upscaling guidata dall’intelligenza artificiale sviluppata da Sony Interactive Entertainment per la PlayStation 5 standard. In parole semplici, l’upscaling è un processo che prende un’immagine a risoluzione più bassa e la “ricostruisce” a risoluzione più alta, riempiendo i dettagli mancanti in modo intelligente anziché limitarsi a ingrandire i pixel.

Il punto fondamentale è che il QSSR non nasce dal nulla: è costruito sulle stesse basi del PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la tecnologia analoga già presente su PS5 Pro. In pratica, Sony ha portato una versione di quell’approccio AI anche sulla console di fascia standard, democratizzando una funzione che fino a poco fa era esclusiva dell’hardware più costoso.

Il debutto ufficiale del QSSR risale all’1 ottobre 2026, quando la tecnologia è apparsa per la prima volta in Marvel’s Wolverine e Ghost of Yōtei. Da allora, l’adozione si è allargata rapidamente.

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L’annuncio del 13 novembre: Spider-Man 2 e non solo

Il 13 novembre 2026 Sony ha annunciato ufficialmente l’arrivo del PS5 QSSR upscaling su una nuova tornata di titoli. La lista comprende:

Marvel’s Spider-Man 2 — supporto attivo immediatamente tramite patch versione 1.006.000

— supporto attivo immediatamente tramite patch versione Control Resonant — previsto per dicembre 2026

— previsto per dicembre 2026 Arc Raiders

The Finals

No Man’s Sky

Hell Let Loose: Vietnam

L’annuncio è arrivato direttamente sul PlayStation Blog ufficiale, confermando che Spider-Man 2 è il titolo di punta di questa seconda ondata. Per i fan dell’arrampicamuri, non c’è niente da configurare di particolare: basta avere la patch installata.

Come funziona il QSSR su Spider-Man 2

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Una delle domande più frequenti riguarda la compatibilità con le modalità grafiche già esistenti. La risposta è rassicurante: il QSSR funziona sia in modalità Fidelity che in modalità Performance su Marvel’s Spider-Man 2. Questo significa che puoi scegliere liberamente tra qualità visiva massima e frame rate più elevato, e in entrambi i casi l’upscaling AI entrerà in gioco per migliorare la nitidezza dell’immagine.

In termini pratici, Sony descrive i benefici del QSSR come la capacità di offrire dettagli più nitidi, bordi più puliti e immagini più stabili rispetto ai metodi di upscaling tradizionali. Chi ha già provato tecnologie analoghe su PC — come DLSS di NVIDIA o FSR di AMD — può farsi un’idea del tipo di miglioramento: meno aliasing, meno sfarfallio nelle scene in movimento, texture che sembrano più definite anche quando il rendering interno è a risoluzione ridotta.

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Daniel Craig, principal engineer per la ricerca e sviluppo grafico presso Sony Interactive Entertainment, è tra i tecnici coinvolti nello sviluppo della tecnologia. Dal lato degli sviluppatori, Mike Fitzgerald, head of technology di Insomniac Games — lo studio dietro Spider-Man 2 — ha collaborato all’integrazione della patch.

QSSR vs PSSR: stessa famiglia, hardware diverso

Vale la pena chiarire la differenza tra le due sigle, perché può generare confusione. Il PSSR è pensato per PS5 Pro, che dispone di hardware dedicato più potente. Il QSSR è la variante ottimizzata per la PS5 standard, costruita sulle stesse fondamenta algoritmiche ma calibrata per le risorse disponibili sulla console base.

In pratica significa che entrambe le tecnologie usano l’intelligenza artificiale per ricostruire i dettagli dell’immagine, ma il QSSR è progettato per funzionare bene anche senza il chip dedicato del Pro. Non è una versione “peggiore” in senso assoluto: è una versione adatta a un hardware diverso, e i risultati visivi restano comunque superiori rispetto al semplice upscaling temporale o spaziale tradizionale.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

L’espansione del PS5 QSSR upscaling a sei nuovi titoli in una sola tornata suggerisce che Sony stia accelerando l’adozione della tecnologia. Control Resonant arriverà a dicembre 2026, mentre per Arc Raiders, The Finals, No Man’s Sky e Hell Let Loose: Vietnam le date precise non sono ancora state comunicate al momento dell’annuncio.

Per chi possiede una PS5 standard, il consiglio pratico è semplice: tieni aggiornati i giochi supportati e, se hai già Spider-Man 2, verifica che la patch 1.006.000 sia installata. Non serve fare nulla di complicato — l’aggiornamento si scarica automaticamente se hai gli aggiornamenti automatici attivi. Il QSSR è un miglioramento trasparente: lavora in background e rende l’immagine migliore senza che tu debba cambiare le tue abitudini di gioco.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.