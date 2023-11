PS5 Standard Edition: OFFERTISSIMA Black Friday su eBay!

Anche su eBay è arrivato il Black Friday. Ci sono infatti prodotti di primissimo livello come la PS5 di cui vi parliamo oggi. Sony PlayStation 5 Standard Edition è infatti in supersconto del 38% a soli 449,99€ su eBay. Approfitta subito dell’offerta!

PS5 Standard Edition: il momento giusto per acquistarla a prezzo scontato!

Oggi è in corso una grande promo su PS5 Standard Edition. La console più interessante di Sony è tra le migliori opzioni che offre il mercato e, nonstante l’imminente uscita di un modello più slim, è ancora la più ambita dagli appassionati.

Con il suo disco da 825 GB e il lettore ottico Blue Ray, permette di installare e videogiocare senza problemi a tutti i propri titoli preferiti. Ovviemente è garantita la retrocompatibilità con gli altri giochi della serie PlayStation per regalare ore e ore di divertimento a tutti i suoi utenti.

Grazie al nuovo controller, ancora più ergonomico e prestante del precedente modello, videogiocare con questo prodotto è un piacere.

In scatola ovviamente troverete un controller, ma anche un pratico stand per porre in posizione verticale la console stessa. Sony ha inoltre messo a disposizione di PS5 Standard Edition una serie di mascherine di ricambio di colori differenti che doneranno un look unico a questo mostro dell’intrattenimento domestico.

Inutile dire che per le specifiche, questo è uno di quei sistemi che non teme rivali anche grazie alla sua enorme potenza di calcolo. Il prodotto, come indicato su eBay, è di provenienza italiana con garanzia italiana. Nessun problema quindi per eventuali richieste in garanzia.

Il prezzo di PS5 Standard Edition oggi è in fortissimo ribasso su eBay! Grazie alle offerte Black Friday, oggi infatti la console costa solo 449,99€ con uno sconto sul prezzo del venditore del 38%. Ottimo sconto per un prodotto di primo livello amato da grandi e piccini.

