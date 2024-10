PS5 Sony Slim Version: con il codice sconto CROLLA di prezzo per poco tempo!

Non ha bisogno di presentazioni la PS5 Sony Slim Version da 1TB, perché la sua fama la precede: però devo assolutamente parlarti del suo prezzo, perché così basso non l’hai mai visto! Con il codice TECHWEEK24 da inserire prima del checkout eBay, avrai uno sconto del 5% che ti consentirà di avere la playstation 5 a soli 446,49€!

Esatto: il prezzo crolla da 470€ a soli 446€, un’occasione da cogliere al volo prima che sia troppo tardi. Decidi di farti un bel regalo o di stupire una persona alla quale vuoi bene con la console più avanti di sempre!

PS5 Slim version Sony: questa è l’occasione che stavi aspettando

La PS5 Slim Version Sony da 1TB si distingue per i suoi numerosi punti di forza, che la rendono una delle console di nuova generazione più desiderate. La sua struttura più sottile e compatta rispetto al modello originale consente un’installazione più agevole anche in spazi ridotti, senza sacrificare le prestazioni.

Con un disco rigido da 1TB, offre ampio spazio per salvare giochi, dati e contenuti multimediali. La presenza del lettore di dischi garantisce la compatibilità con i giochi fisici, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco completa. In più, i 24 mesi di garanzia assicurano tranquillità e protezione per l’acquisto, rendendola una scelta ideale per chi cerca potenza, versatilità e affidabilità in un formato elegante e moderno.

Vivi il futuro del gaming con la Sony PS5 Slim Version a soli 446,49€ con il codice promo TECHWEEK24. Compatta, potente e con 24 mesi di garanzia, è la scelta perfetta per ogni gamer. Ordina subito e immergiti in esperienze di gioco straordinarie!

