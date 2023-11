Pulisci casa con XIAOMI ROBOT VACUUM in offerta

Dopo un’estenuante giornata lavorativa o di studio intenso, non sempre abbiamo le giuste energie per pulire tutto il nostro ambiente domestico. Fortunatamente i robot aspirapolvere ci sono venuti incontro aiutandoci un bel po’ e permettendoci di risparmiare un bel po’ di tempo, donando un aspetto super pulito a casa nostra. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti Xiaomi Robot Vacuum S10+ in offerta al sensazionale prezzo di soli 319 euro, con un ottimo sconto del 29% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, Xiaomi.

Xiaomi Robot Vacuum: pavimenti puliti come non mai

Tra le caratteristiche principali alla base di questo robot aspirapolvere troviamo il sistema di navigazione laser e mappatura 3D, che permette di riconoscere con estrema precisione ogni tipo di ostacolo che potrebbe frapporsi tra il robot e la pulizia dell’ambiente domestico, riuscendo in questo modo a ridurre drasticamente il rischio di eventuali incidenti.

Uno dei punti di forza alla base di questo robot aspirapolvere consiste senz’ombra di dubbio nella sua altissima potenza d’aspirazione, pari a ben 4000 Pa. Sono infatti presenti ben 4 livelli distinti di potenza d’aspirazione, grazie ai quali potrai rimuovere senza problemi ogni traccia di polvere, capelli e tanto altro ancora.

Davvero eccezionale poi l’autonomia della batteria da 5200 mAh, che con un singolo ciclo di ricarica ti permette di durare per ben 2 ore e oltre, riuscendo così ad avere il tempo per ripulire perfettamente il tuo ambiente domestico in men che non si dica, fino ad una superficie massima di 200 metri quadrati.

Molto apprezzata poi la presenza del serbatoio d’acqua con controllo elettronico intelligente, che grazie alla sua capacità di 200 millilitri permette a questo robot di rilasciare l’acqua in modo totalmente uniforme, senza pericolo di perdite.

In definitiva, a poco meno di 320 euro hai la possibilità di portarti a casa un robot che farà tutte le pulizie al posto tuo, permettendoti di risparmiare ore e ore e riuscendo così a dedicare maggior tempo ai tuoi hobby e passatempi personali: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo Xiaomi Robot Vacuum S10+ in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

