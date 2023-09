Pulisci casa in un attimo con il robot aspirapolvere PROSCENIC

Al giorno d’oggi non abbiamo sempre le forze per pulire casa nostra, soprattutto quando ritorniamo da una giornata intensa di lavoro o di lezioni all’università. Passare la scopa per tutta casa è abbastanza faticoso, e non sempre abbiamo le giuste energie per portare il compito a termine nel giro di poco tempo. Proprio sulla base di questo bisogno ci ha recentemente pensato Amazon proponendoti il robot aspirapolvere Proscenic in offerta all’incredibile prezzo di soli 459 euro, con un ottimo sconto del 16% rispetto al prezzo originale di listino proposto dalla compagnia produttrice. Non è finita qui, però: Amazon ti riserva un particolare coupon che ti permette di risparmiare 40 euro aggiuntivi, facendo arrivare il prezzo finale alla strabiliante cifra di soli 419 euro.

Il robot aspirapolvere perfetto per casa tua

Uno dei punti di forza alla base di questo aspirapolvere consiste nella possibilità da parte sua di ricreare una vera e propria mappa virtuale della tua abitazione domestica, andando a rilevare alla perfezione ogni ostacolo che si frappone tra lui e la pulizia dei pavimenti.

Il robot è addirittura compatibile con gran parte degli assistenti vocali esistenti sul mercato, tra i quali ricordiamo soprattutto Google Assistant e Amazon Alexa. Puoi impartire un comando vocale per avviare immediatamente la pulizia di casa tua, senza nemmeno dover toccare un tasto o un pulsante.

Quando il robot aspirapolvere ha finito di eseguire la pulizia del tuo ambiente domestico ritorna in modo completamente autonomo alla sua base di ricarica, così da recuperare tutte le energie per un altro giorno di pulizia. Eccezionale poi la capacità da ben 2.5 litri del cestello interno, grazie al quale non avrai nessun tipo di problema per lo stoccaggio della polvere che sarà raccolta dal robot aspirapolvere.

Insomma, a poco più di 400 euro hai la possibilità di portarti a casa un robot aspirapolvere che farà gran parte delle pulizie per te, in modo facile e veloce, facendoti risparmiare un sacco di tempo e fatica: ecco alcuni dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo di acquistare questo robot aspirapolvere Proscenic in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe presto terminare improvvisamente, da un momento all’altro.

