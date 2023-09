Pulisci casa in un attimo con l'ASPIRAPOLVERE ROWENTA

Alzi la mano chi ha voglia, dopo un’estenuante giornata di lavoro o di studio universitario, di pulire tutta casa in lungo e in largo. Esatto, nessuno: fortunatamente al giorno d’oggi la tecnologia è dalla nostra parte e attualmente sono disponibili sul mercato tantissimi aspirapolveri in grado di fare gran parte del lavoro al nostro posto, in maniera comoda e veloce. Proprio sulla base di questo bisogno Amazon ha ben pensato di proporti l’aspirapolvere Rowenta in offerta all’incredibile prezzo di soli 199 euro, con un ottimo sconto del 27% rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla stessa compagnia produttrice, Rowenta.

Aspirapolvere Rowenta: casa pulita in un attimo

Tra le caratteristiche sicuramente più degne di nota di questo aspirapolvere Rowenta troviamo sicuramente il fatto che funzioni senza sacco: esso risulta in particolare tra gli aspirapolveri più silenziosi di sempre rispetto a tutti i suoi modelli concorrenti, permettendoti di pulire in men che non si dica. L’aspirapolvere emette infatti solo 59 dB, generando dunque un rumore praticamente impercettibile che non verrà percepito nemmeno dai tuoi vicini: potrai dunque pulire quando vorrai, dato il rumore ridotto.

Grazie al contenitore raccoglipolvere dalla capacità di 2.5 litri, poi, puoi avere un’autonomia davvero infinita, riuscendo a pulire ogni angolo della tua casa in profondità. Un’altra funzionalità molto importante è sicuramente il filtro HEPA, che permette di avere una qualità dell’aria molto più pulita, cosa davvero fondamentale soprattutto se hai bambini piccoli in casa e necessiti più che mai di un ambiente domestico sano, in cui respirare senza problemi.

Nulla da dire anche per quel che riguarda il suo raggio d’azione, in grado di raggiungere più di 12 metri: è praticamente perfetto per pulire anche le abitazioni domestiche più grandi, senza la necessità costante di cambiare in continuazione la presa di corrente per collegarlo. Grazie all’impugnatura Ergo Comfort, poi, maneggiarlo è davvero semplice e alla portata di tutto, e soprattutto può essere trasportato facilmente ovunque.

In definitiva, con nemmeno 200 euro hai la possibilità di accaparrarti un’aspirapolvere perfetto per le tue esigenze, in grado di pulire in men che non si dica tutto il tuo ambiente domestico, senza lasciare neanche la più piccola traccia di polvere: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti l’aspirapolvere Rowenta in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dato che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili stanno finendo.

