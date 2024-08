Pulisci casa SENZA STRESS con l'Aspirapolvere Rowenta a MINI PREZZO

La scopa elettrica per eccellenza oggi può essere tua ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta dell’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT 3.60, al momento disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba e la promozione è a tempo limitatissimo!

Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT 3.60: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta X-PERT 3.60 è l’alleato perfetto per le pulizie domestiche, ideale su qualsiasi tipologia di superficie.

È dotata di una batteria ricaricabile e vanta fino a 45 minuti di autonomia, così potrai pulire tutta casa senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia. Inoltre questo modello permette di catturare la polvere in una sola passata, per poter pulire ovunque e in qualsiasi momento senza problemi.

Dispone di una spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti, e si caratterizza per la sua tripla funzionalità: questo vuol dire che può raggiungere ogni centimetro dell’appartamento, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile. Inoltre è dotata di luci a LED di alta qualità, per una migliore visibilità e una pulizia più facile anche sotto i mobili bassi e nelle aree più nascoste.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto è leggero e maneggevole: basti pensare che pesa solo 2,2 kg così la pulizia sarà rapida e senza sforzo per qualsiasi tipologia di utente.

