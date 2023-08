Pulisci casa tua con questo robot Roomba in offerta su Amazon

Possiamo senz’altro affermare che fare le faccende domestiche, e soprattutto le pulizie di casa, è un lavoro faticoso. Diventa ancor più faticoso quando magari si torna a casa da lavoro, stanchissimi, e non si ha proprio voglia di mettersi di buona volontà a pulire tutto il nostro locale. È proprio per questo che Amazon ci viene in soccorso proponendoti il robot aspirapolvere Roomba (modello E5154) in offerta a soli 229 euro, con uno sconto incredibile del 39% a confronto dell’originale prezzo di listino.

Il robot Roomba per casa tua

Questo robot è praticamente perfetto per il tuo ambiente domestico: il robot Roomba è in grado infatti di rimuovere tutto lo sporco ostinato all’interno di casa tua, grazie a un particolare sistema di pulizia a 3 fasi, con una potenza di gran lunga maggiore rispetto a quella della precedente serie 600, facendo uso delle doppie spazzole in gomma multi-superficie.

Il robot è poi compatibile con tutti i principali assistenti vocali ad oggi disponibili sul mercato, tra cui ad esempio Alexa e Google Assistant: potrai dunque usare incredibilmente la tua voce per impartire comandi vocali al tuo robot, e attivarlo per iniziare a pulire e lavare l’ambiente di casa, con una compatibilità totale sia con i dispositivi Google Home che con quelli Alexa, rendendo la tua casa ancor più domotica e futuristica di prima.

Il robot Roomba non si ferma di certo ai mobili: esso è infatti in grado di evitarli agilmente e in totale tranquillità, dal momento che presenta numerosissimi sensori avanzati che gli permettono di navigare in tranquillità, anche al di sotto dei tuoi mobili più ostili da raggiungere. Grazie poi alla presenza dei sensori Dirt Detect, sarà perfino in grado di rilevare le aree con maggior concentrazione di sporco, in modo da pulirle con più accuratezza e intensità del solito.

In definitiva, con poco più di 200 euro hai la possibilità di assicurarti un vero e proprio assistente domestico che ti renderà la vita molto più semplice di prima: ecco perchè ti suggeriamo di acquistare il prima possibile il robot Roomba in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.