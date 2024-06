Pulisci TUTTO con la Spazzola Elettrica 7-IN-1 a MENO DI 50€: applica il CODICE PROMO

Sognate di avere pavimenti a casa più splendenti che mai? Ti presentiamo un elettrodomestico multifunzionale che ti svolterà la vita! Si tratta della Spazzola Elettrica 7 in 1 Pancellent, oggi disponibile su Amazon a soli 49 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione del genere è davvero imperdibile, non fartela scappare!

Spazzola Elettrica 7 in 1 Pancellent: le modalità di utilizzo

La Spazzola Elettrica 7 in 1 Pancellent è l’alleato ideale per le tue faccende domestiche che svolterà letteralmente la tua routine di pulizia a casa.

L’elettrodomestico include 7 testine sostituibili, per pulire ogni angolo di casa con la massima efficienza. È possibile utilizzarlo per rendere splendente superfici di ogni tipo ed altro ancora: pavimenti, vasca da bagno, griglia, piani cottura, parete fortemente oliata, fessura, lavandino, ma anche gli interni dell’auto, le ruote e così via.

È dotato di due velocità regolabili da impostare in base alle tue esigenze, quindi risulta perfetto sia per lo sporco quotidiano che per le macchie difficili come schiuma di sapone e malta. La modalità di utilizzo è semplicissima: basta fare clic una volta per la modalità a bassa velocità per la pulizia quotidiana, mentre con un doppio clic passi alla modalità più potente per una pulizia profonda.

Anche la lunghezza dell’asta è regolabile a seconda dei punti da raggiungere: il manico corto è adatto ad una pulizia ravvicinata, ad esempio in bagno o in cucina, mentre il manico lungo esteso per la pulizia a lunga distanza, come per le finestre o gli angoli dei soffitti più alti.

