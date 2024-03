Pulitore senza fili 3-in-1 a quasi META' PREZZO: oggi lo paghi 150 EURO IN MENO

Rendi le pulizie di casa più efficaci e veloci che mai con il Pulitore senza fili CrossWave 3-in-1 BISSELL, oggi disponibile su Amazon a soli 189 euro grazie ad un mega sconto del 44%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima!

Pulitore senza fili CrossWave 3-in-1 BISSELL: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Pulitore senza fili CrossWave 3-in-1 BISSELL è un alleato perfetto per la pulizia di qualasiasi tipo di pavimento in casa.

L’elettrodomestico aspira, lava e asciuga in un solo passaggio, ed è efficace anche sullo sporco più ostinato e sui pavimenti duri di tutta casa. Può essere utilizzato anche su parquet, laminato e piastrelle con risultati sempre impeccabili.

La modalità di utilizzo è semplicissima anche grazie al design leggero e senza fili: potrai raggiungere anche gli angoli più nascosti di casa facendo splendere tutta casa in pochi minuti.

Il dispositivo è dotato di un motore potente e silenzioso da 22,2 V e soli 70 db e, in più, ha un sistema autoguidato che rende la pulizia comodissima e versatile.

Il sistema a due serbatoi del pulitore è perfetto per separare l’acqua pulita da quella sporca. Inoltre è dotato di una comoda funzione autopulente che si attiva dopo ogni utilizzo per pulire la spazzola e l’interno della macchina così da garantire sempre la massima efficienza.

