Pulizia al top con il Robot Roborock Qrevo Edge S5A: oggi risparmi 150€

Scopri come semplificare la tua routine domestica con il Roborock Qrevo Edge S5A, un alleato intelligente che unisce efficienza e innovazione. Con un’offerta speciale che non puoi lasciarti sfuggire, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è ora disponibile a soli 849 euro con uno sconto del 15%, rendendolo un investimento vantaggioso per una casa sempre impeccabile. Non perdere l’occasione di migliorare il tuo stile di vita con Roborock Qrevo Edge S5A.

La soluzione ideale per chi cerca una pulizia impeccabile

Il Roborock Qrevo Edge S5A non è solo un robot aspirapolvere, ma un vero concentrato di tecnologia avanzata. Grazie alla potenza di aspirazione HyperForce da 17.000 Pa, questo dispositivo garantisce risultati impeccabili su ogni tipo di superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. Il sistema di mop rotanti a 200 giri al minuto, combinato con i 30 livelli di regolazione del flusso d’acqua, offre una pulizia personalizzata che si adatta alle tue esigenze.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la stazione di ricarica multifunzione all-in-one 3.0, progettata per minimizzare la manutenzione. Con un sistema di lavaggio a caldo fino a 75°C, i panni vengono igienizzati a fondo, mentre il sacchetto capiente da 4 litri permette fino a 60 giorni di utilizzo senza necessità di svuotamento. Questo significa meno tempo dedicato alla manutenzione e più tempo per te.

Se hai animali in casa, sai quanto i peli possano essere un problema. Il Roborock Qrevo Edge S5A è dotato di una spazzola principale DuoDivide e di una spazzola laterale FlexiArm Arc, che insieme eliminano il fastidio dei grovigli di peli e capelli. Questo lo rende la scelta ideale per chi cerca una soluzione pratica ed efficace.

La tecnologia Reactive Tech Obstacle Avoidance e il sistema PreciSense LiDAR permettono al robot di evitare ostacoli e pianificare percorsi ottimali, garantendo una pulizia completa e senza interruzioni. Grazie all’app Roborock aggiornata, puoi controllare il dispositivo a distanza, personalizzando le impostazioni e monitorando le operazioni in tempo reale.

Con un’autonomia fino a 4 ore e una rumorosità di soli 61,5 dB, il Roborock Qrevo Edge S5A è il compagno perfetto per la tua casa. E ora, grazie alla promozione speciale, puoi acquistarlo a un prezzo di soli 849 euro con uno sconto del 15%, rendendolo un’opportunità imperdibile per migliorare la qualità della tua vita domestica!

