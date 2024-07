Pulizia AL TOP con l'Aspirapolvere Xiaomi in SUPER OFFERTA su Amazon

Per rendere casa splendente in un attimo e con il minimo sforzo, approfitta subito della promozione speciale sull’Aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner! Oggi è disponibile su Amazon a soli 238 euro con uno sconto bomba dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner è un alleato ottimo per le pulizie quotidiane in casa, che soprattutto ti iuterà a reendere brillante qualsiasi superficie con il minimo sforzo.

Si caratterizza per un’eccezionale potenza di aspirazione così da garnatire una pulizia impeccabile in ogni angolo di casa. Nello specifico il nuovo motore digitale ha 125.000 giri al minuto e produce una potenza di aspirazione massima di 150 Watt. In più, potrai scegliere tra 4 modalità di velocità in base alle tue esigenze: Eco, Standard, Max e Auto.

La modalità di utilizzo è facilissima anche perché il dispositivo vanta la funzionalità di Adattamento automatico della potenza a diversi tipi di pavimento, così da rendere qualsiasi operazione ancora più veloce.

L’aspirapolvere si caratterizza anche per i suoi 5 livelli di filtraggio e il filtro HEPA lavabile che rende la manutenzione ancora più semplice. Inoltre, il display incoroparato mostra lo stato in tempo reale di modalità, batteria, carica, voce e preimpostazioni.

Oggi l’Aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner è disponibile su Amazon a soli 238 euro con uno sconto bomba dell’11%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.