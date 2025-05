Pulizia al top con l'Idropulitrice Bosch UniversalAquatak scontatissima su Amazon

Ti presentiamo una soluzione potente, versatile e soprattutto in offerta per le tue esigenze di pulizia: l’Idropulitrice Bosch UniversalAquatak 135! Con uno sconto del 24%, oggi puoi acquistarla a soli 144,39€ invece di 189,90€. Un’occasione da cogliere al volo, disponibile su Amazon per un periodo limitato.

Design e funzionalità al top

La Bosch UniversalAquatak 135 non è una semplice idropulitrice, ma un concentrato di tecnologia e prestazioni. Grazie alla sua pressione massima di 135 bar e alla portata d’acqua di 410 litri all’ora, è in grado di affrontare anche le sfide di pulizia più difficili. Che si tratti di eliminare lo sporco ostinato dal patio, lavare l’auto o riportare a nuovo i mobili da giardino, questa macchina è la risposta definitiva.

Compatta, maneggevole e leggera: con un peso minimo e dimensioni contenute, l’UniversalAquatak 135 è progettata per essere facile da usare e trasportare. La sua impugnatura estraibile e la maniglia supplementare assicurano un comfort eccezionale durante l’utilizzo. Inoltre, il tubo flessibile da 7 metri e il cavo di alimentazione da 5 metri ti garantiscono un raggio d’azione ampio, così da raggiungere ogni angolo senza fatica.

Uno dei punti di forza di questa idropulitrice è il sistema di ugello 3 in 1. Con un semplice gesto, puoi passare da un getto a ventaglio, rotante o puntuale, adattandoti a ogni tipo di superficie e sporco. È la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate senza complicazioni.

La confezione include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare subito: pistola ad alta pressione Bosch, filtro trasparente per l’acqua e ugello detergente con recipiente. Un set completo che rende l’UniversalAquatak 135 pronta all’uso dal primo momento.

La Bosch UniversalAquatak 135 è più di un semplice strumento: è un investimento intelligente per chi desidera unire qualità, prestazioni e risparmio. Con la sua potenza di 1900 watt e un design compatto e funzionale, rappresenta la scelta perfetta per la pulizia domestica e non solo. Non aspettare, acquistala ora a 144 euro con uno sconto del 24% e porta a casa la tecnologia Bosch!

