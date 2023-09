Pulizia perfetta con l'aspirapolvere robot al 57% DI SCONTO su Amazon

Risulta sempre difficile far collimare tutti gli impegni che ognuno di noi durante le proprie giornate. A partire dalle questione lavorative, passando per lo studio, per la vita privata, sociale ecc… Ad aggiungere ulteriore linfa a tutto questo vi è, ovviamente, la manutenzione della casa e avere un supporto che sia affidabile e di qualità è un’ottima soluzione. Per questo motivo vi segnaliamo l’offerta che Amazon propone sull’aspirapolvere robot che, attenzione, viene scontato di più della metà del prezzo: un 57% per un costo finale di 99,99€ a fronte dei 229,99 di listino. Che occasione!

Pulizia perfetta e funzionalità smart con l’aspirapolvere robot in sconto su Amazon

L’aspirapolvere robot in questione si presenta con una potenza da 2200Pa, 7,6cm Ultra Sottile e Autocaricante. Il design innovativo incorpora la tecnologia Freemove3.0 rendendo questo device più preciso e intelligente. Evita di cadere dalle scale o di rimanere bloccato e regola in modo intelligente il percorso per eliminare gli ostacoli. L’aspirapolvere robot è ottimizzato per la pulizia dei tappeti. Riconosce in modo intelligente il tappeto e aumenta fino alla massima aspirazione per prestazioni di pulizia ottimali.

Due spazzole laterali concentrano polvere, peli di animali domestici e immondizia. Con una bassa potenza di aspirazione selezionata, il robot aspirapolvere può funzionare su pavimenti in legno per un massimo di 120 minuti. Il rumore bianco uniforme e regolare come il suono di un elettroventilatore generato non interferirà con il vostro lavoro o riposo. Può passare in modo flessibile tra diverse modalità tramite l’APP ed è compatibile con Alexa e Google Home, in modo tale da facilitarne l’uso tramite comandi vocali.

Un ottimo prodotto proposto ad un prezzo davvero interessante e competitivo, oltre che estremamente vantaggioso: 57% di sconto per l’aspirapolvere robot per un prezzo finale di 99,99€.

