Pulizie smart e senza pensieri con il Robot OKP a meno di metà prezzo

Scopri come il Robot OKP K5 Pro può trasformare le tue pulizie di casa in un’esperienza smart e senza stress. Questo robot aspirapolvere rappresenta un’opportunità unica per migliorare la tua quotidianità con un dispositivo all’avanguardia, disponibile su Amazon ad un prezzo davvero competitivo di soli 129 euro con un maxi sconto del 57%.

La tecnologia che semplifica la vita

Il Robot OKP K5 Pro si distingue per la sua tecnologia innovativa, che combina potenza, silenziosità e intelligenza artificiale. Il cuore del dispositivo è il sistema Freemove 3.0, una soluzione avanzata che consente al robot di navigare agilmente in casa, evitando ostacoli come pareti, scale e persino i tuoi animali domestici. Grazie ai sensori intelligenti, riesce a riconoscere oggetti con dimensioni superiori a 1,5 cm e altezze oltre i 5 cm, garantendo una pulizia precisa e sicura.

Con una potenza di aspirazione di 5000 Pa, questo dispositivo è progettato per affrontare anche lo sporco più ostinato, catturando polvere e peli di animali in un batter d’occhio. Il contenitore da 500 ml riduce la necessità di svuotamenti frequenti, mentre la batteria garantisce fino a 120 minuti di autonomia in modalità silenziosa. Non preoccuparti di doverlo ricaricare manualmente: il robot torna automaticamente alla base di ricarica quando necessario.

Silenzioso e versatile

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il suo funzionamento estremamente silenzioso, con un livello sonoro inferiore ai 50 decibel. Questo significa che puoi utilizzarlo in qualsiasi momento della giornata senza disturbare le attività in casa. Inoltre, offre quattro modalità di pulizia – automatica, mirata, perimetrale e a zigzag – per adattarsi perfettamente alle tue esigenze. La gestione è semplicissima grazie all’app dedicata, al telecomando o ai comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant.

Con un diametro di soli 28 cm e uno spessore di 7,8 cm, il robot è progettato per raggiungere anche gli spazi più difficili, come sotto mobili e divani. Un’ulteriore caratteristica che lo rende unico è la possibilità di utilizzare asciugamani usa e getta come mop per la funzione lavapavimenti, un’opzione che unisce praticità ed eco-sostenibilità.

Se stai cercando un dispositivo che unisca innovazione, efficienza e praticità, il Robot OKP K5 Pro è la scelta giusta. Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare a casa un alleato insostituibile per le tue pulizie quotidiane a soli 129 euro con un maxi sconto del 57%. Scopri subito l’offerta esclusiva e rendi la tua casa più smart!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.