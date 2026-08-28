Il trucco del pulsante auto che nessuno usa: basta tenerlo premuto per 3 secondi

Molti automobilisti italiani guidano ogni giorno auto piene di elettronica, ma scoprono solo dopo mesi, a volte dopo anni, che alcuni pulsanti dell’auto fanno più di quanto sembri. Basta tenerli premuti per circa tre secondi e si attivano funzioni rapide pensate per rendere più semplice la vita a bordo: dai finestrini alla chiusura centralizzata, fino al portellone elettrico.

Comandi sottoutilizzati: perché molti automobilisti ignorano metà delle funzioni a bordo

Nelle auto moderne, anche nei modelli più compatti e non solo sulle berline costose, molte funzioni di bordo restano lì, mai usate. Il motivo è abbastanza chiaro: i comandi sono aumentati, i menu sullo schermo pure, e tanti guidatori si fermano alle cose indispensabili. Avviare il motore, sistemare il sedile, mettere il navigatore. Fine. Tutto il resto passa in secondo piano.

Eppure, come spiegano diversi manuali d’uso delle principali case automobilistiche, da Volkswagen a Toyota, da Renault a BMW, alcuni tasti fisici o comandi del telecomando hanno una doppia funzione. Con una pressione breve fanno una cosa. Con una pressione prolungata, invece, ne fanno un’altra. Non sempre è scritto sul pulsante. Spesso bisogna andare a cercare nel manuale, tra le pagine dedicate al “comfort” o alla personalizzazione dell’auto.

«Molti clienti ci chiedono dopo anni come mai l’auto abbia chiuso i finestrini da sola», raccontano spesso nelle officine autorizzate. Nessun mistero, nessun guasto. È una funzione prevista. Solo che pochi la conoscono.

Pressione prolungata: il gesto semplice che sblocca impostazioni rapide e scorciatoie

Il cosiddetto trucco del pulsante premuto per tre secondi funziona così: se si tiene premuto un comando, l’auto capisce che non si tratta di un semplice tocco, ma di un ordine diverso. Succede con alcuni tasti della chiave, con i comandi dei finestrini elettrici, con la chiusura centralizzata e, su certi modelli, anche con il climatizzatore o con il portellone elettrico.

Il tempo può cambiare. Di solito si parla di due o tre secondi, in qualche caso anche di più. Dipende dalla marca, dall’anno dell’auto e dall’allestimento. Su molte vetture, per esempio, tenere premuto il tasto di apertura sul telecomando può abbassare tutti i finestrini. Una comodità soprattutto d’estate, quando l’abitacolo è rimasto al sole, magari in un parcheggio o davanti al supermercato. Al contrario, tenendo premuto il tasto di chiusura, i vetri possono risalire.

Attenzione, però: non tutte le auto lo fanno. E non tutte lo fanno nello stesso modo. Alcune richiedono che la funzione sia attivata dal menu di bordo, altre dal concessionario con la diagnosi. Nei modelli più recenti, poi, il comportamento dei pulsanti può essere cambiato dalle impostazioni del sistema infotainment. Una voce piccola, spesso nascosta tra comfort, porte e vetri elettrici.

Dai finestrini al climatizzatore: i pulsanti che possono cambiare comportamento

Il caso più conosciuto è quello dei finestrini elettrici. Su molte auto, una pressione breve muove il vetro solo finché si tiene il dito sul pulsante. Una pressione più decisa, o più lunga, attiva invece la salita o la discesa automatica. Se il sistema perde la memoria, per esempio dopo un cambio batteria, può servire una nuova taratura: vetro tutto giù, poi tutto su, tenendo premuto il comando per qualche secondo. È scritto in diversi manuali, ma in pochi ci fanno caso.

Ci sono poi i comandi del climatizzatore automatico. In alcune vetture, tenere premuto il tasto “Auto” o “Sync” permette di sincronizzare in fretta la temperatura del lato guida e del lato passeggero. Un gesto semplice, utile quando da una parte ci sono 19 gradi e dall’altra 24. Dettagli, certo. Ma nella guida di tutti i giorni fanno comodo.

Anche il pulsante della chiusura centralizzata può nascondere funzioni in più. In alcuni modelli, tenendolo premuto si attiva o si disattiva il blocco automatico delle porte quando l’auto è in marcia. In altri, la stessa scelta si trova nel menu. Per il portellone elettrico, invece, la pressione prolungata può servire a memorizzare l’altezza di apertura: una funzione utile nei garage bassi. Si apre il bagagliaio, lo si ferma dove serve, poi si tiene premuto il tasto finché l’auto conferma con un segnale acustico o luminoso.

Manuale, sicurezza e limiti: cosa verificare prima di provare le funzioni nascoste

Prima di provare qualunque funzione nascosta dell’auto, la regola è una sola: leggere il manuale del proprio modello. Non basta aver visto la scorciatoia in un video o averla sentita raccontare da un amico. Due auto della stessa gamma, ma con allestimenti diversi, possono comportarsi in modo diverso. Cambiano centraline, optional, software e anche i mercati per cui l’auto è stata venduta.

C’è poi la sicurezza. I finestrini con chiusura automatica, per esempio, devono avere il sistema antipizzicamento. Se il meccanismo non è regolato bene, il vetro può bloccarsi o tornare indietro. Dopo lavori sulla batteria o sulla pulsantiera, meglio controllare che tutto funzioni senza sforzi strani. Nel dubbio, meglio passare in officina.

Il consiglio, alla fine, è semplice: a motore fermo e in un posto sicuro, vale la pena dedicare qualche minuto ai comandi che si usano meno. Telecomando, vetri, climatizzatore, portellone, specchietti. Mai improvvisare durante la guida. Quel pulsante che sembra avere una sola funzione, spesso, ne ha due. E a volte basta davvero tenerlo premuto per tre secondi.