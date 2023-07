Pulse 3D, le cuffie TOP per PS5 FINALMENTE IN SUPER SCONTO!

Finalmente è la parola giusta! Le cuffie Pulse 3D per PS5 sono, a tutti gli effetti, tra le migliori cuffie wireless sul mercato. Sono dispositivi di grande qualità, dalle prestazioni sonore eccezionali, che non hanno paura di confrontarsi con headset di ben altra caratura. Amazon ci fa un bel regalo scontandole del 20%, permettendoci di comperarle a soli 80 euro! Davvero una grande offerta, assolutamente da non perdere!

Audio al top, la comodità pure!

Le Pulse 3D sono cuffie wireless che utilizzano la tecnologia Tempest 3D AudioTech di Sony per creare un suono tridimensionale realistico. Questo significa che i giocatori possono ascoltare i suoni provenienti da tutte le direzioni, migliorando l’immersione nel gioco. Con Pulse 3D, i suoni sembrano provenire da diverse altezze e distanze, creando un’esperienza audio completa e coinvolgente.

Le cuffie sono dotate di driver audio da 40 mm che riproducono un audio potente e dettagliato, nitido e cristallino in ogni ambito, dal gaming ai film, passando per la musica e i podcast.

In tal senso la tecnologia di Pulse 3D è stata sviluppata per offrire un suono di alta qualità durante il gioco, ma può anche essere utilizzata per ascoltare musica, guardare film e fare videochiamate. Le cuffie Pulse 3D sono dotate di un microfono integrato che consente ai giocatori di utilizzare le cuffie anche come auricolare durante le chiamate o le videochiamate. Inoltre, le cuffie Pulse 3D sono compatibili con diversi dispositivi, inclusi PC, smartphone e altri dispositivi di gioco.

Pulse 3D sono davvero un paio di cuffie wireless di grande qualità, che vi faranno entrate nel mondo dell’audio 3D dalla porta principale, e anche spendendo una cifra davvero onesta, solo 80 euro. Il fatto che possano essere utilizzate non solo con PlayStation 5 da una marcia in più questo headset, che davvero può essere considerato un vero campione del rapporto (alta) qualità-prezzo.

INSTABUY insomma, prima che l’offerta termini!

