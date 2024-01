Puntatore laser Logitech per presentazioni: eleganza in SCONTO!

Sei in cerca di un nuovo puntatore laser per le tue presentazioni? Ecco il prodotto Logitech che farà tutto ciò che ti serve e molto altro! Il prezzo è in super sconto Amazon e, vista la qualità, è davvero interessante. Ti parliamo oggi del Logitech Spotlight Presenter: un prodotto elegantissimo con sconto del 28%! Il prezzo? Solo 111,37€ nella variante grigia. Acquistalo e non te ne pentirai!

Logitech Spotlight Presenter: molto più di un semplice puntatore laser

Moltissimi professionisti, al giorno d’oggi, devono presentare dal vivo progetti e slide. Per farlo, si affidano a strumentazioni spesso di qualità elevatissima in modo da impressionare l’audience e convincere anche i più scettici.

Tra la dotazione sempre necessaria c’è sempre il puntatore laser: uno strumento che non solo permette di navigare tra la presentazione, ma che permette di evidenziare il contenuto più importante semplicemente attraverso una luce e un pulsante.

Ecco quindi che il dispositivo di Logitech di cui parliamo oggi, non solo risponde a questa sfida, ma lo fa in modo egregio. Dalla sua c’è un design super accattivante e qualche funzionalità di rilievo.

Tra tutte, c’è la possibilità di collegarlo al vostro computer sia via Bluetooth che attraverso il modulo USB che arriva in confezione. La suite di Logitech permette inoltre di impostare un timer entro il quale far vibrare il puntatore: in questo modo sarete sempre certi di rientrare nei tempi di presentazione e di non sforare mai. Oltre ai tasti di navigazione, sul corpo in alluminio del dispositivo troviamo il tasto per dare luce al laser per puntare gli elementi importanti della presentazione.

Il dispositivo è davvero molto elegante e completa la dotazione dei businessman più esigenti. Il puntatore laser Logitech Spotlight ha un prezzo sicuramente più elevato della concorrenza, ma il prodotto è davvero molto interessante: costa infatti 111,37€ grazie allo sconto Amazon del 28%. Approfitta subito della promo e acquista un prodotto esclusivo e super funzionale!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.