Punti patente, si cambia ancora: il taglio ora è netto in questi casi

Una proposta di modifica ai punti patente promette conseguenze diverse per gli eccessi di velocità, ma le nuove regole non sono ancora entrate in vigore.

Lo schema approvato in via preliminare distingue tra strade urbane e autostrade, ridisegnando le soglie della decurtazione. Per gli automobilisti resta fondamentale capire quali sanzioni sono attualmente applicabili e cosa prevede il nuovo decreto prima del via libera definitivo.

Regole attuali: quando si perdono punti e quando scatta la sospensione

Oggi l’articolo 142 del Codice della strada funziona, in sostanza, allo stesso modo in città e fuori dai centri abitati. Fino a 10 km/h oltre il limite non si perdono punti. Superata quella soglia, e fino a 40 km/h, scatta il taglio di 3 punti patente.

Se l’eccesso è tra 40 e 60 km/h, i punti persi diventano 6 e si aggiunge la sospensione della patente da uno a tre mesi. Oltre i 60 km/h, invece, la decurtazione sale a 10 punti e la sospensione va da sei a dodici mesi.

Per i neopatentati, nei primi tre anni, la perdita dei punti raddoppia. Una stretta pesante, ben nota a chi ha preso la patente da poco. Restano anche le regole sulla recidiva, che possono rendere il quadro più severo in caso di nuove violazioni.

Nuovo schema: meno punti in città, linea più dura in autostrada

Il nuovo schema approvato in via preliminare manterrebbe il sistema a fasce, ma cambierebbe soglie e conseguenze. Il punto centrale è la distinzione tra limite urbano di 50 km/h e limite autostradale di 130 km/h.

In città, per un superamento accertato oltre i 10 e fino a 20 km/h, non verrebbero tolti punti. Oltre i 20 km/h e fino a 40, il taglio sarebbe di 2 punti. Per gli sforamenti tra 40 e 60 km/h si passerebbe a 4 punti e a un divieto di guida di 15 giorni. Oltre i 60 km/h, invece, la perdita salirebbe a 6 punti, con stop di 30 giorni.

Più severo il trattamento in autostrada: oltre i 20 e fino a 40 km/h si perderebbero 4 punti e scatterebbe un divieto di guida di 15 giorni; oltre i 40 km/h, 6 punti e 30 giorni senza guidare; oltre i 60 km/h, 8 punti e 90 giorni di stop. Il calcolo resta legato alla tolleranza degli autovelox: per esempio, con 70 km/h rilevati su una strada a 50, tolti 5 km/h, l’eccesso effettivo sarebbe di 15 km/h.

Tempi di approvazione: nuove soglie ancora ferme sulla carta

Le nuove regole sui punti patente non sono ancora in vigore. Il provvedimento è solo al primo passaggio e dovrà seguire l’iter previsto dalla legge delega, con i pareri tecnici e il confronto nelle sedi competenti, prima del via libera finale.

Fino a quel momento, ricordano gli addetti ai lavori del settore trasporti, restano valide le sanzioni attuali: stessi tagli, stesse soglie, stessa sospensione della patente prevista dal Codice oggi in vigore.

Non è escluso, inoltre, che durante l’esame parlamentare alcune misure vengano modificate. Per chi guida, quindi, la regola è semplice: rispettare i limiti adesso, senza contare su norme che per ora restano solo sulla carta.