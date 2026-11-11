Puntini rossi o gialli sugli pneumatici: qual è il significato

Sui fianchi degli pneumatici nuovi compaiono piccoli segni colorati che molti automobilisti ignorano, ma che possono avere un ruolo importante durante il montaggio delle ruote.

I puntini rossi e gialli non sono imperfezioni della gomma né semplici marchi di fabbrica: offrono ai professionisti indicazioni utili per la corretta installazione. Capire che cosa rappresentano aiuta a comprendere meglio la differenza tra equilibratura e regolarità della rotazione. E può spiegare perché, prima di montare uno pneumatico sul cerchio, il gommista controlla anche dettagli così piccoli.

Il punto giallo: dov’è la parte più leggera della gomma

Il punto giallo sullo pneumatico indica di solito la parte più leggera della gomma lungo la circonferenza. Anche una gomma nuova, all’apparenza perfetta, può avere piccole differenze di peso tra una zona e l’altra. È normale. Per questo il produttore segna il punto più leggero, così il tecnico ha subito un riferimento quando monta la gomma sul cerchio.

In genere quel segno viene messo in corrispondenza della valvola, che spesso è la parte più pesante della ruota. In questo modo i due squilibri tendono a compensarsi. Il risultato? Una ruota già più vicina all’equilibrio prima ancora di passare sull’equilibratrice. Meno correzioni, meno pesi adesivi o a graffa, e anche meno tempo perso in officina.

Il punto rosso: il segno che può spiegare certe vibrazioni

Il punto rosso sullo pneumatico riguarda invece un aspetto meno immediato: segnala la zona in cui la gomma ha il valore massimo di variazione di forza radiale. Detto più semplicemente, indica come lo pneumatico reagisce quando sostiene il peso dell’auto e gira sull’asfalto. Non conta solo la forma della gomma da ferma, ma anche il suo comportamento in marcia.

Per questo il punto rosso è spesso considerato più delicato del giallo. Se viene ignorato, può contribuire a creare vibrazioni al volante o piccoli fastidi nell’abitacolo, soprattutto viaggiando a velocità costante.

Su alcuni cerchi c’è una tacca, un segno colorato o un riferimento che indica il punto di minima eccentricità radiale: quando è presente, il gommista può usare il punto rosso per accoppiare meglio gomma e cerchio. Non sempre c’è. Ma quando c’è, aiuta.

Equilibratura e montaggio: perché quei puntini fanno risparmiare pesi e lavoro

Nella pratica quotidiana di un’officina, l’allineamento dei puntini colorati sugli pneumatici non sostituisce l’equilibratura. La ruota, dopo il montaggio, va comunque controllata con l’equilibratrice, che indica dove applicare eventuali pesi per correggere gli squilibri rimasti.

Però partire bene fa la differenza. Se il punto giallo viene allineato alla valvola e il punto rosso viene considerato quando il cerchio lo permette, il tecnico lavora su una ruota già più regolare. Questo può voler dire meno pesi sul cerchio, rotazione più fluida e minori probabilità di dover smontare tutto per riposizionare la gomma.

Non è una finezza riservata alle auto sportive o di lusso: vale anche per utilitarie, SUV, ibride e veicoli elettrici, dove il silenzio di marcia fa percepire di più certe vibrazioni. Quei piccoli segni, insomma, non sono decorazioni. Sono istruzioni di montaggio, brevi ma preziose.