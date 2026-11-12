Puntino blu sullo schermo del tuo telefono? Devi spegnerlo e riavviarlo

Niente schermo difettoso, niente anomalia: è un nuovo avviso privacy. Serve a segnalare quando un’app o un servizio sta usando la posizione GPS, anche in background.

Il punto blu sui Samsung Galaxy compare quando un’applicazione, o un servizio del sistema, accede alla localizzazione del telefono. In pratica è una spia: avverte che, in quel momento, qualcosa sta chiedendo al dispositivo dove si trova. La barra di stato ospita già indicatori simili, come il punto verde o quello arancione per fotocamera e microfono.

Con il blu, invece, Samsung distingue in modo più chiaro l’uso del GPS dagli altri permessi più delicati. Secondo quanto riportato nella community Samsung, l’indicatore si accende quando un’app consulta il chip GPS o i servizi di posizione. Può accadere aprendo Google Maps, controllando il meteo, usando un’app bancaria o anche sbloccando il telefono, se qualche servizio aggiorna dati legati al luogo in cui ci si trova. Nella maggior parte dei casi, è un comportamento normale.

Il legame con Android 16 e la nuova segnalazione del GPS

La novità di One UI 9 non nasce soltanto da Samsung. Riprende una funzione già comparsa nelle versioni preliminari di Android 16, dove Google ha iniziato a separare con più precisione gli avvisi legati alla posizione da quelli relativi ad altri componenti del telefono. L’idea è semplice: rendere più chiaro ciò che sta succedendo sullo smartphone.

Il punto blu nella barra di stato segnala l’accesso alla posizione GPS mentre si controllano le notifiche sullo smartphone.

Prima molti accessi sensibili venivano segnalati con indicatori simili; ora il punto blu indica in modo diretto l’attività della localizzazione. Così l’utente può capire subito se il proprio Galaxy sta condividendo la posizione con un’app. Magari solo per pochi secondi. Ma in modo visibile. Non è quindi un dettaglio grafico, né un pixel bruciato, come qualcuno ha pensato subito dopo l’aggiornamento. È un avviso voluto.

Come vedere quali app hanno usato la posizione nelle ultime 24 ore

Il punto blu non si limita ad apparire e sparire. Abbassando il pannello delle notifiche e toccando l’indicatore, One UI 9 mostra una scheda con informazioni più precise sugli accessi alla posizione. Da lì si può vedere quali app hanno richiesto la localizzazione nelle ultime 24 ore. La schermata, secondo quanto indicato dagli utenti e dalla community Samsung, permette anche di intervenire senza perdersi tra i menu. Basta selezionare l’app che ha usato la posizione e cambiare il permesso, per esempio passando da un’autorizzazione sempre attiva a “consenti solo mentre usi l’app”.

È un controllo utile soprattutto quando l’indicatore compare spesso. A volte si accende per pochi istanti, magari aprendo una notizia, consultando il meteo o usando un’app che adatta i contenuti alla zona. In altri casi resta acceso più a lungo. E allora vale la pena controllare.

Quando preoccuparsi e come limitare i permessi di localizzazione

Il punto blu nella barra di stato non è sempre un campanello d’allarme. Se appare mentre si usa Google Maps, un’app del meteo, un servizio di mobilità o un’app bancaria che verifica l’area geografica per motivi di sicurezza, il comportamento è coerente con ciò che l’app deve fare. Il telefono sta usando un permesso che l’utente ha concesso.

Il discorso cambia se l’indicatore resta acceso mentre si gioca offline, si guarda la galleria fotografica o si usa un’app che non avrebbe motivo di conoscere la posizione. In quel caso conviene aprire l’elenco degli accessi e limitare i permessi. Il percorso è questo: Impostazioni, poi Posizione, quindi Permessi applicazione. Da qui si può scegliere se consentire la localizzazione sempre, solo durante l’uso dell’app oppure negarla del tutto.

Al momento non c’è un interruttore per disattivare il punto blu in sé: l’unico modo per vederlo meno spesso è intervenire sulle autorizzazioni delle singole app. Un piccolo fastidio, forse. Ma anche un promemoria utile su quante volte il telefono dice dove siamo.