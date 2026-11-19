Può succedere in casa, in ufficio o su una rete pubblica. Nella maggior parte dei casi non indica un guasto grave: segnala piuttosto che qualcosa si è inceppato tra smartphone, router e operatore internet.

Su molti telefoni Android la barra in alto è piena di icone: notifiche, batteria, rete, servizi attivi. Tra questi simboli può comparire un piccolo punto esclamativo vicino all’icona Wi-Fi. Non significa per forza che il telefono sia rotto. Vuol dire una cosa precisa: lo smartphone è collegato alla rete wireless, ma non riesce a navigare. Il caso tipico è semplice.

Il telefono vede il Wi-Fi, si aggancia al modem o al router, ma la connessione verso internet non funziona. Il browser non carica le pagine, le app restano in attesa, un video non parte. In pratica: connesso, ma senza internet. Le cause possono essere diverse: un problema temporaneo dell’operatore internet, un router bloccato, una rete pubblica che chiede l’accesso da una pagina web, oppure un errore limitato al singolo dispositivo. Quel simbolo, insomma, è un avviso. Piccolo, ma da non ignorare.

La verifica decisiva: capire se il problema è del telefono o della rete

La prima prova è anche la più utile: controllare se altri dispositivi collegati alla stessa rete Wi-Fi riescono a navigare. Un portatile, un tablet, un altro smartphone. Se anche loro non si collegano a internet, è probabile che il problema non sia il telefono Android, ma la connessione di casa o dell’ufficio. Se invece gli altri dispositivi navigano senza problemi, allora il sospetto passa allo smartphone.

Smartphone connesso al Wi‑Fi ma con avviso di problemi di internet, con router in secondo piano.

A quel punto conviene aprire le impostazioni Wi-Fi, verificare a quale rete è collegato il telefono e provare a caricare un sito dal browser. Non serve una pagina pesante: basta una ricerca qualunque, giusto per capire se il blocco riguarda tutta la connessione o solo alcune app. A volte il telefono resta agganciato a una rete debole, instabile o configurata male.

Capita, per esempio, quando in casa ci sono più punti di accesso con lo stesso nome, oppure quando lo smartphone continua a tenere un segnale lontano. La domanda da farsi è una sola: gli altri dispositivi navigano? Da lì si capisce quasi sempre dove guardare.

Le soluzioni rapide su Android: riavvio, riconnessione e reset delle impostazioni

Se il problema sembra riguardare solo lo smartphone, la prima mossa è spegnere e riaccendere il Wi-Fi su Android. Sembra banale, ma spesso basta per ristabilire il collegamento con il router e far sparire il punto esclamativo dalla barra di stato. Un’altra prova rapida è attivare per pochi secondi la modalità aereo e poi disattivarla: così il telefono riavvia le connessioni wireless senza dover spegnere tutto.

Se il simbolo resta, meglio riavviare lo smartphone. Un riavvio può sbloccare piccoli errori temporanei, processi rimasti appesi o servizi di rete che non stanno funzionando come dovrebbero. Se ancora non basta, si può passare a una prova più mirata: “dimenticare” la rete Wi-Fi e collegarsi di nuovo inserendo la password. Nelle impostazioni di Android c’è anche il reset delle impostazioni di rete. È una soluzione più drastica, da usare con un po’ di attenzione, perché può cancellare reti Wi-Fi salvate, collegamenti Bluetooth e preferenze legate alla connessione.

Non elimina foto, app o documenti, ma obbliga a configurare di nuovo alcune cose. Per molti utenti, però, è proprio il passaggio che risolve quando il telefono continua a indicare internet non disponibile anche su reti che funzionano.

Router, captive portal e aggiornamenti: quando il guasto non dipende dallo smartphone

Se nessun dispositivo riesce a navigare, bisogna guardare al router. Spegnerlo e riaccenderlo dopo una trentina di secondi resta una delle prove più efficaci, soprattutto quando il modem è acceso da settimane senza pause. Vale la pena controllare anche le spie: alcuni modelli distinguono tra Wi-Fi attivo e accesso a internet, due cose che non sempre vanno insieme.

Se la spia internet è spenta, rossa o lampeggia in modo strano, può essere necessario contattare il provider. L’operatore può confermare un guasto di zona, un problema sulla linea o un disservizio temporaneo. In base ai primi controlli, l’assistenza può chiedere di riavviare il modem, verificare i cavi o aprire una segnalazione. C’è poi il caso delle reti pubbliche, molto comune in aeroporti, hotel, università e bar. Android può mostrare il punto esclamativo sul Wi-Fi perché la rete richiede prima l’accesso attraverso un captive portal, cioè una pagina di autenticazione.

Di solito compare una notifica: toccandola si apre la schermata per accettare le condizioni, inserire una mail o digitare le credenziali fornite dalla struttura. Se il problema si presenta su più reti diverse, anche dopo riavvii e riconnessioni, conviene controllare la presenza di aggiornamenti Android. Gli update non servono solo ad aggiungere funzioni: correggono errori, migliorano la gestione delle reti e sistemano anomalie già note ai produttori. Non sempre la soluzione arriva al primo tentativo. Ma seguendo questi passaggi, dal telefono al router, si restringe il campo e si capisce dove intervenire davvero.