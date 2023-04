Può uno smartwatch costare solo 20€ su Amazon? Lui SÌ

Lo smartwatch Q23 del marchio Dotn è un orologio sportivo dotato di un design fresco, giovanile, con una sensoristica sorprendente rispetto al prezzo a cui viene venduto. Oggi infatti lo puoi acquistare su Amazon a soli 20,99 euro, grazie al 28% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e a un ulteriore sconto di 15 euro col coupon omaggio di Amazon. E se sei abbonato a Prime, le spese di spedizione non ti costano nulla.

Smartwatch universale Dotn in doppio sconto su Amazon

Non lasciarti ingannare dalle apparenze o dai soliti luoghi comuni, anche se il prezzo suggerisce il contrario in realtà lo smartwatch Q23 Dotn non ha nulla per cui sfigurare in confronto agli altri smartwatch appartenenti alla fascia di prezzo compresa tra i 50 e 100 euro. Un primo segnale arriva dall’integrazione della più recente tecnologia Bluetooth 5.3, con notifiche di chiamate, messaggi ed email una volta collegato allo smartphone.

Inoltre è uno smartwatch che ti asseconda in qualunque attività fisica, dalla corsa all’aria aperta a un percorso di trekking in alta montagna, grazie a una sensoristica completa: dal rilevatore di frequenza cardiaca 24 ore su 24 al monitoraggio del sonno, con tracciamento delle varie fasi del sonno, fino alla possibilità di personalizzare ogni esercizio fisico sulla base di un obiettivo prefissato (che può essere calorico o espresso in una distanza in km da percorrere). In ultimo, segnaliamo che la batteria ha una durata di 7 giorni e che per ricaricare da 0 a 100 occorrono appena 120 minuti.

Che cosa aspetti? Aggiungi al carrello ora lo smartwatch che rompe tutte le convenzioni, risparmiando quasi 30 euro rispetto al prezzo consigliato che è pari a 49,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.