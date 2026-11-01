Puoi avere 24 mesi di contributi extra: come funziona

L’obiettivo è evitare che l’assenza dal lavoro diventi un buco nei contributi. La misura riguarda però una platea precisa, con requisiti sanitari ben definiti. E non si tratta di contributi gratuiti: il costo del riscatto resta a carico del lavoratore. Quei periodi, chiarisce l’Istituto, possono comunque contare sia per raggiungere il diritto alla pensione sia per calcolarne l’importo.

Il riscatto dei contributi Inps è riservato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da patologie oncologiche, malattie croniche o invalidanti, comprese le malattie rare, con un riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 74%. Il requisito deve risultare dal verbale di invalidità, documento decisivo per accedere alla tutela prevista dalla legge.

La misura riguarda chi, davanti a una malattia grave, ha bisogno di fermarsi a lungo dal lavoro senza perdere il posto. Durante il congedo per gravi patologie il rapporto resta sospeso: il lavoratore conserva l’occupazione, ma non riceve lo stipendio e non può svolgere altre attività. È qui che entra in gioco il meccanismo indicato dall’Inps: quel periodo può essere recuperato ai fini previdenziali. Non in automatico, però. Bisogna presentare domanda e pagare l’importo calcolato dall’Istituto.

Quali periodi di congedo possono essere coperti ai fini pensionistici

Si possono riscattare soltanto i periodi di congedo non retribuito fruiti in base alla legge 106/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025. Le assenze precedenti, anche se dovute alla stessa malattia o a condizioni sanitarie simili, non rientrano in questa copertura. L’Inps lo ha messo nero su bianco nella circolare, proprio per evitare letture troppo larghe della norma.

Consulenza su documenti per il riscatto dei contributi e la copertura del congedo non retribuito per gravi patologie.

Il tetto massimo è di 24 mesi, utilizzabili tutti insieme oppure a più riprese, secondo le necessità del lavoratore e con l’autorizzazione del datore di lavoro. In pratica, chi si assenta per cure, terapie o periodi di recupero può chiedere che quei mesi vengano riconosciuti nella propria posizione assicurativa, senza lasciare scoperti passaggi delicati della carriera.

“Il lavoratore può scegliere tra riscatto e prosecuzione volontaria”, ha precisato l’Istituto, ricordando che entrambe le soluzioni hanno un costo per l’interessato. La domanda di riscatto contributivo può essere presentata anche da chi, nel frattempo, ha cambiato lavoro o ha cessato il rapporto. La richiesta va inviata alla gestione previdenziale in cui risultano accreditati gli ultimi contributi legati al rapporto sospeso.

Domanda Inps: procedura telematica, gestione previdenziale e documenti richiesti

La domanda va presentata all’Inps per via telematica, direttamente dal lavoratore oppure tramite un Patronato. Chi sceglie di fare da sé deve entrare nel portale dell’Istituto con Spid, Cie o Cns, accedere all’area “Pensione e Previdenza”, selezionare “Ricongiunzioni e riscatti” e poi il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.

Da lì si apre una nuova richiesta, indicando la gestione previdenziale corretta. Nella pratica bisogna inserire le date di inizio e fine dei periodi di congedo per gravi patologie e allegare i documenti richiesti in formato Pdf. Serve il provvedimento con cui il datore di lavoro ha autorizzato il congedo. In alternativa, può bastare una dichiarazione successiva dell’azienda che attesti il periodo di assenza.

In questo caso, però, vanno aggiunti anche i documenti sanitari che provano la patologia e gli elementi che dimostrano la reale sospensione dell’attività lavorativa, come le buste paga con l’indicazione delle giornate di congedo. La procedura, sulla carta, è semplice. Ma la parte documentale è decisiva: date sbagliate, gestione previdenziale errata o allegati mancanti possono rallentare l’esame della pratica. Solo dopo i controlli l’Inps comunica l’accoglimento della domanda e la somma da versare.

Costo del riscatto, simulazione dell’onere e deduzione Irpef

Il costo del riscatto è tutto a carico del lavoratore, perché durante il congedo non retribuito il datore di lavoro non versa contributi. Il calcolo segue il metodo contributivo: l’Inps considera l’aliquota della gestione pensionistica di riferimento alla data della domanda e la retribuzione imponibile percepita nei 12 mesi più recenti rispetto alla richiesta.

Un esempio chiarisce il peso dell’operazione. Con una retribuzione imponibile annua di 30.000 euro e un’aliquota contributiva del 33%, per riscattare un anno servirebbero 9.900 euro. È solo una simulazione: l’importo effettivo viene fissato dall’Inps nel provvedimento di accoglimento, in base alla posizione assicurativa del singolo lavoratore. La spesa può essere pesante, soprattutto per chi arriva da mesi senza stipendio.

C’è però un vantaggio fiscale importante: le somme versate per il riscatto dei contributi sono interamente deducibili dal reddito complessivo, con una riduzione dell’Irpef dovuta. Per molti lavoratori, quindi, la scelta non riguarda solo il costo immediato, ma anche l’effetto sulla pensione futura: coprire oggi un vuoto contributivo può pesare domani sia sull’accesso alla pensione sia sul suo importo.