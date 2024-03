Puoi DIRE ADDIO alla batteria scarica: Powerbank da 10.000 mAh in sconto SHOCK (-33%)

Una powerbank tra le più potenti ed efficienti in assoluto, da oggi in vendita su Amazon ad una cifra imperdibile grazie alle ultime Offerte di Primavera. L’azienda americana la propone a soli 19,99 euro, con uno sconto pari al 33% rispetto al prezzo di listino. La trovi nella sua versione Blu Scuro con ben 10.000 mAh a tua disposizione. Così da poter finalmente dire addio al problema della batteria scarica, con questo potente accessorio non avrai più di queste preoccupazioni. Ne devi approfittare oggi stesso, è una batteria richiestissima e la promo scadrà tra non molto.

Powerbank VOLTME: 10.000 mAh sempre disponibili con la ricarica rapida da 22,5W

Se vuoi dire addio per sempre ai problemi di batteria scarica, allora questa powerbank di VOLTME è ciò che fa per te. Compatibile con tutti i dispositivi dotati di USB-C, permette di caricare fino a 2 device contemporaneamente con il massimo della velocità fino a 22,5W garantita. Progettata con una texture opaca, questa powerbank è perfetta per far durare la batteria del tuo smartphone per tutta la giornata. Anche dopo un utilizzo intensivo, che sia per lavoro o perché sei in viaggio.

La sua potenza è doppia rispetto alle batterie tradizionali, e sarà così in grado di fornirti autonomia di lunga durata senza alcuna preoccupazione. Molto piccola e leggera, ma al tempo stesso super potente, ha un rivestimento in alluminio per poter fornire il massimo della resistenza senza inficiare sul peso totale. Perfetta da mettere nello zaino o in tasca! Devi infine sapere che il tempo di ricarica completo dallo 0 al 100% per uno smartphone è di massimo 3 ore, mentre con 6 ore potete far tornare la massimo l’autonomia della powerbank stessa.

Sfrutta ora questa promo pazzesca di Amazon, avrai il meglio sul mercato ad una cifra promozionale tra le migliori di sempre.

