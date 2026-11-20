Il 18 agosto 2026, negli Stati Uniti, Comcast ha presentato WiFi Motion, una nuova funzione inserita nel servizio Xfinity Shield. In pratica, alcuni router Wi-Fi di casa potranno rilevare i movimenti tra le mura domestiche e mandare un avviso, senza bisogno di installare telecamere o sensori aggiuntivi. Il dispositivo che di solito resta sul mobile del salotto, o nascosto vicino alla presa, cambia così ruolo: non serve più soltanto a portare internet in casa, ma può anche leggere piccole variazioni nell’ambiente. Una possibilità utile, certo. Ma che porta con sé anche limiti e domande, soprattutto sul fronte della privacy.

Per milioni di clienti Xfinity, il router potrà diventare una sorta di sensore di movimento. Comcast ha spiegato che WiFi Motion sarà disponibile senza costi aggiuntivi per chi ha un dispositivo compatibile e farà parte del pacchetto Xfinity Shield, pensato per dare agli utenti più controllo sulla rete di casa.

Il principio, detto in modo semplice, è questo: il sistema osserva i cambiamenti nei segnali wireless già presenti nell’abitazione. Se nota un movimento inatteso, invia una notifica tramite l’app Xfinity. “Non servono telecamere aggiuntive”, ha sottolineato l’azienda nella presentazione del servizio, puntando proprio sull’assenza di nuovi apparecchi da montare o configurare.

Il pacchetto non riguarda solo il rilevamento dei movimenti. Include anche strumenti per gestire la rete familiare, come i limiti di utilizzo per alcuni dispositivi o il blocco dell’accesso al Wi-Fi. Per molti genitori, ad esempio, vuol dire poter spegnere la connessione della console o del tablet dei figli a una certa ora. Più che una soluzione futuristica, una funzione molto pratica.

Così i segnali wireless rilevano la presenza senza telecamere

WiFi Motion usa i segnali radio emessi di continuo dal router Wi-Fi e dai dispositivi collegati: smartphone, televisori, computer, speaker smart. Quando una persona attraversa una stanza, il corpo modifica leggermente il percorso di quei segnali. Li riflette, li indebolisce, li disturba. Il software legge queste variazioni e prova a capire se corrispondono a un movimento reale.

Un router domestico in primo piano mentre una figura si muove in casa, a illustrare il rilevamento di movimento tramite segnali Wi‑Fi.

In sostanza, la rete di casa diventa una mappa invisibile fatta di onde radio. Non registra immagini, non ascolta conversazioni e non riconosce chi si sta muovendo, almeno secondo quanto spiegato da Comcast. Rileva però che qualcosa è cambiato nello spazio coperto dal segnale. Ed è lì che può partire l’avviso.

La precisione, però, dipende molto dalla casa. Pareti spesse, mobili, stanze su più piani e posizione del router possono incidere parecchio. Conta anche il numero di dispositivi collegati, perché il sistema ha bisogno di segnali da leggere e confrontare. Non è quindi un antifurto tradizionale, né vuole sostituirlo. È più corretto parlare di un controllo in più, integrato nella rete che già esiste.

Casa, assenza e notte: quando arrivano gli avvisi sull’app

Gli utenti possono attivare WiFi Motion scegliendo tra tre modalità: casa, assenza e notte. La distinzione serve a evitare notifiche inutili. Un movimento in salotto alle 19, con la famiglia presente, non ha lo stesso peso di un passaggio in corridoio alle 3 del mattino o durante una giornata in cui l’appartamento dovrebbe essere vuoto.

In modalità assenza, il sistema segnala eventuali spostamenti quando i proprietari non sono in casa. In modalità notte, invece, può controllare alcune zone mentre tutti dovrebbero dormire. La modalità casa lascia più libertà all’utente, che può adattare il servizio alle proprie abitudini. Per esempio, attivando il controllo solo in una fascia oraria precisa, magari quando i bambini sono già a letto.

Le notifiche arrivano sull’app Xfinity, da cui si possono verificare gli avvisi e cambiare le impostazioni. Nelle informazioni diffuse finora non compaiono dettagli su una classificazione avanzata dei movimenti, né sulla capacità di distinguere una persona da un animale domestico. E non è un dettaglio da poco: chi vive con un cane o un gatto sa bene quanto possano girare per casa, soprattutto di notte.

Dagli Usa alla Germania: i test sui router Telekom e i requisiti tecnici

Il rilevamento dei movimenti tramite Wi-Fi non nasce con Comcast. Anche in Germania, nella primavera del 2026, Telekom ha provato una funzione simile su alcuni modelli della linea Speedport Smart 4 e sullo Speedport 7. Secondo la documentazione del produttore, proprio sullo Speedport 7 la funzione può essere usata a patto che ci sia almeno un altro dispositivo collegato alla rete wireless.

Il requisito tecnico è importante: il router non deve essere solo. Per leggere le variazioni dei segnali deve dialogare con smartphone, tablet, smart TV o altri apparecchi connessi. Solo così può confrontare il comportamento del segnale e riconoscere eventuali anomalie nello spazio domestico.

Resta aperto il nodo della privacy, anche se qui non ci sono immagini. Il fatto che un router domestico possa rilevare la presenza o l’assenza di persone in casa crea un nuovo tipo di dato: meno visibile, ma comunque sensibile. Sapere quando un’abitazione è vuota, quando qualcuno si muove, in quali orari, non è una questione secondaria. Per questo saranno decisive la chiarezza sulle impostazioni, la gestione delle informazioni e il controllo lasciato all’utente. Intanto il router cambia pelle: da semplice porta d’accesso a internet a piccolo guardiano silenzioso della casa connessa.