Puoi usare il condizionatore senza far lievitare la bolletta: basta seguire la guida (semplice) di Enea

Tuttavia, un utilizzo non corretto può trasformarsi rapidamente in un problema economico, con consumi elevati e bollette sempre più pesanti. Per questo motivo ENEA ha diffuso nel 2026 una serie di indicazioni pratiche per aiutare le famiglie a raffrescare la casa in modo efficiente, riducendo sprechi e impatto energetico.

L’obiettivo non è rinunciare al comfort, ma imparare a gestirlo in modo più intelligente. Secondo gli esperti, infatti, spesso sono proprio le cattive abitudini quotidiane a far aumentare inutilmente i consumi.

Il vero segreto è la temperatura corretta

Uno degli errori più diffusi riguarda la regolazione del climatizzatore. Molti utenti impostano temperature troppo basse nella speranza di raffrescare più velocemente gli ambienti, ma questa scelta produce l’effetto opposto sui consumi.

La guida evidenzia che mantenere una differenza moderata tra interno ed esterno è fondamentale. In generale, valori intorno ai 26–28 gradi rappresentano un buon compromesso tra benessere e risparmio energetico. Ogni grado in meno, infatti, comporta un aumento del lavoro del compressore e quindi un consumo più elevato.

Un’altra abitudine molto diffusa è l’uso del climatizzatore in ambienti non isolati correttamente. Finestre aperte, porte non chiuse o stanze esposte direttamente al sole costringono l’impianto a lavorare continuamente per compensare il calore esterno.

Anche la mancanza di manutenzione incide in modo significativo: filtri sporchi o impianti non controllati riducono l’efficienza complessiva e aumentano i consumi senza che l’utente se ne accorga. In questi casi, il risultato è una perdita di rendimento che si riflette direttamente sulla bolletta.

La casa intelligente parte dalle buone abitudini

Secondo le indicazioni ENEA, il condizionatore non dovrebbe essere considerato l’unico strumento contro il caldo. Un ruolo importante lo giocano anche le strategie passive, come l’uso di tende schermanti, la riduzione dell’irraggiamento solare diretto e una corretta ventilazione degli ambienti.

Anche l’organizzazione degli spazi domestici può fare la differenza: limitare le fonti di calore interne e sfruttare al meglio la disposizione delle stanze aiuta a mantenere temperature più stabili senza ricorrere continuamente alla climatizzazione.

I modelli più recenti di climatizzatori offrono diverse funzioni intelligenti che permettono di ottimizzare i consumi. Timer programmabili, modalità eco e sensori di presenza consentono di adattare il funzionamento dell’impianto alle reali esigenze della casa.

Queste tecnologie, se utilizzate correttamente, possono contribuire a ridurre sensibilmente gli sprechi energetici senza compromettere il livello di comfort.

La guida ENEA dimostra che il condizionatore non è un nemico della bolletta, ma uno strumento che può diventare efficiente se utilizzato con consapevolezza. Piccole attenzioni quotidiane, unite a una corretta impostazione della temperatura e a una buona manutenzione, permettono di affrontare il caldo estivo senza rinunciare al comfort e senza far crescere inutilmente i consumi energetici.