PureMax, la tua suite di sicurezza digitale al 75% di sconto

Hai mai desiderato un accesso illimitato ai tuoi contenuti online preferiti, senza preoccuparti di restrizioni geografiche o minacce alla tua privacy? Con l’offerta PureMax di Pure VPN, ora è possibile: ottieni questo potente servizio dalle molteplici funzionalità con uno sconto del 75% e tre mesi aggiuntivi inclusi.

Le funzionalità di PureMax

Molte volte, quando navighiamo in rete, ci imbattiamo in siti web o servizi che sono disponibili solo in determinate regioni. Questo può essere molto frustrante, ma PureMax ti offre la soluzione. Grazie alla sua tecnologia VPN ad alta velocità, PureMax ti consente di accedere a tutti i contenuti che ami, ovunque tu sia. La piattaforma, inoltre, mantiene il tuo anonimato e protegge i tuoi dati attraverso un tunnel crittografato.

Nessuno vuole una connessione lenta o interruzioni frequenti. Con PureMax, puoi godere di server veloci e connessioni affidabili. La VPN si connette fluidamente quando sei online, consentendoti di navigare a tutta la velocità di cui hai bisogno. Che tu stia lavorando, giocando o semplicemente navigando sul web, PureMax ti garantirà una connessione affidabile.

Con PureMax, non ottieni solo una VPN di alta qualità. Riceverai anche accesso a una serie di incredibili funzionalità aggiuntive:

Gestore di password (Pure Keeep): archivia in modo sicuro tutte le tue password e dettagli di accesso su un massimo di 10 dispositivi. Genera password sicure per proteggere i tuoi account.

archivia in modo sicuro tutte le tue e dettagli di accesso su un massimo di 10 dispositivi. Genera password sicure per proteggere i tuoi account. Crittografia dei file (PureEncrypt): Proteggi i tuoi documenti sensibili con la crittografia di livello bancario e conservali in un cloud storage sicuro.

Proteggi i tuoi documenti sensibili con la crittografia di livello bancario e conservali in un sicuro. Gestore della privacy (PurePrivacy): Mantieni il controllo sulla tua privacy online inviando richieste automatiche alle aziende per rimuovere i tuoi dati. Ricevi raccomandazioni sulla sicurezza dei tuoi account sui social media.

Per un periodo limitato, puoi ottenere il 75% di sconto sul tuo abbonamento mensile e addirittura 3 mesi gratuiti. A soli 4,99 euro al mese, avrai accesso a tutte queste incredibili funzionalità e molte altre. C’è anche una garanzia di rimborso entro 31 giorni, quindi non c’è assolutamente nessun rischio nel provare PureMax.

