PURIFICA la tua stanza in 7 MINUTI con il purificatore d'aria Rowenta a soli 69,90€ (-61%)

Nuova super offerta in casa Amazon. Il purificatore d’aria Rowenta Pure Air Essential è in vendita a 69,90 euro invece di 179,99 euro, per effetto del 61% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Fino a oggi pomeriggio lo stesso modello Pure Air Essential di Rowenta costava 161 euro. Ecco perché ti suggeriamo di fare in fretta, prima che l’offerta termini per esaurimento scorte: nel momento in cui scriviamo il pezzo ne rimangono disponibili solo cinque.

Purificatore d’aria Rowenta Pure Air Essential in sconto del 61% su Amazon

Con i suoi tre livelli di filtraggio, Pure Air Essential elimina fino al 99,9 delle particelle fini, proteggendo la casa dall’inquinamento e permettendo alle persone che ci vivono di respirare meglio. È un ottimo dispositivo contro allergeni, polveri, muffe e altre sostanze inquinanti, spesso e volentieri invisibili ma presenti all’interno delle nostre case.

Pollice in alto anche per le sue elevate prestazioni. Il purificatore d’aria Rowenta presenta un livello di riemissione dell’aria pulita di 230 metri cubi all’ora, un valore ideale per purificare una stanza fino a 90 metri quadrati.

A questo proposito, segnaliamo la rapidità nell’ottenere i risultati desiderati: in appena 7 minuti è possibile purificare una stanza di 10 metri quadrati. A tutto questo aggiungiamo la semplicità d’uso: sul display posizionato nella parte superiore compaiono il timer con avvio ritardato, l’indicatore di sostituzione dei filtri e le 3 diverse velocità con modalità silenziosa.

Pure Air Essential, il purificatore d’aria del marchio Rowenta, è in offerta a soli 69,90 euro sul sito amazon.it. Disponibili ne sono rimasti solo cinque.

