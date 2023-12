Purifica l'aria della tua casa con questo Purificatore dotato di sensore in OFFERTA!

Il purificatore d’aria Levoit Vital 100S ha un raggio d’azione fino a 52㎡, con sensore di qualità dell’aria e luminosità, prefiltro lavabile e filtro hepa. Rimuove il 99,97% di allergie, pollini, odori, cadr 243 m³/h! Allo sconto del 13% puoi aggiungere un Coupon da 20 euro, e lo pagherai solo 132,13 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Purificatore d’aria Levoit Vital 100S: le caratteristiche

Prestazioni di pulizia più efficienti, aria più fresca: con CADR di 243 m³/h, il purificatore d’aria intelligente Vital 100S pulisce una stanza di 52㎡ due volte all’ora. Il filtro HEPA a tre stadi rimuove il 99,97% di muffe, polvere, polline e peli di animali domestici. Sensore di luce e 23 dB di sonno più silenzioso e migliore: con la modalità di sonno personalizzata a 23 dB, soddisfa le tue esigenze di sonno in diversi momenti della notte.

Il sensore di luce rileva i cambiamenti nella luminosità dell’ambiente e spegne automaticamente il display per darti una camera da letto senza luce. Il sensore di polvere rileva la qualità dell’aria: è possibile monitorare il feedback del colore della qualità dell’aria sul display del purificatore d’aria della stanza o tramite l’app Vesync. La modalità automatica sceglierà il livello ottimale per te in tempo reale, oppure puoi regolare tu stesso la velocità. Pet friendly: il purificatore d’aria della stanza ha un’esclusiva modalità per animali domestici (disponibile solo tramite l’app Vesync) che supporta una pulizia più efficiente dal punto di vista energetico dei peli e degli odori degli animali domestici. E la presa d’aria a forma di U cattura i peli di animali domestici e le particelle di grandi dimensioni in modo più efficace rispetto al normale filtro.

