Purifica l'aria di casa tua e mantienila sana con lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è un purificatore d’aria smart: bello e potenzialmente utile, fa quello che promette, ovverosia rende più pulita l’aria. Dati che puoi controllare tu stesso quando vuoi, grazie alla presenza di diversi sensori, fra i quali anche quello per la qualità dell’aria. Ora, grazie ai super sconti di Amazon puoi averlo a 153€ invece che 199€ (prezzo medio disponibile online). Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Questo purificatore d’aria di Xiaomi, dunque, non è un dispositivo qualsiasi, ma un device smart a firma del colosso cinese. Filtra la polvere, i cattivi odori, la sporcizia e i batteri. Smetterai di soffrire di allergie e respirerai un’aria decisamente più pulita. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è infatti dotato di un particolato CADR pari ad un massimo di 360 m³ h ed è in grado di fornire 6000 litri di aria pulita al minuto.

Le potenti velocità di purificazione mantengono l’aria in casa pulita più a lungo. Filtro tre in uno, filtraggio al 99,97% di particelle di 0,3 μm, filtraggio di sostanze inquinanti strato per strato. Addio cattiva respirazione e benvenuta aria pulita e fresca. E’ dotato di controllo vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi.

Con un’area della base inferiore a quella di un foglio di carta A4, è possibile riporre facilmente il purificatore in piccoli spazi. Purificazione senza problemi che consente di risparmiare spazio. Ora, grazie ai super sconti di Amazon puoi averlo a 153€ invece che 199€ (prezzo medio disponibile online). Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis con i servizi Prime.

