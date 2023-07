Purificatore d'aria per grandi stanze Kalado in offerta su Amazon con maxi coupon

Kalado è un purificatore d’aria adatto per grandi e piccole abitazioni. Funziona tramite due modalità: quella automatica monitora il contenuto di PM2.5 presente nella stanza in tempo reale, proteggendo la salute delle persone presenti dentro casa; quella notturna garantisce un funzionamento ideale per il riposo di tutti i componenti familiari, nonché un ambiente rilassante e tranquillo.

Il maxi coupon di 90 euro e un codice promozionale pari al 10% di sconto fanno sì che il purificatore d’aria costi 89,99 euro anziché 199,99 euro. Le spese di spedizione sono a carico di Amazon.

Purificatore d’aria Kalado in super offerta su Amazon

In estate la tentazione principale di chi lavora o vive dentro casa è di chiudere tutte le finestre per non far entrare l’aria calda da fuori. Niente di più sbagliato, in quanto tale comportamento ha conseguenze nefaste sulla qualità dell’aria che respiriamo quando siamo in casa.

La soluzione ideale è invece dotarsi di un purificatore d’aria professionale in grado di ripulire l’aria con un vero filtro HEPA certificato CARB. Come il dispositivo Kalaba, protagonista dell’offerta del giorno di Amazon.

Può essere usato in abitazioni grandi fino a 120 mq, con un tempo di pulizia pari a 1 ora. Un ulteriore punto di forza è il funzionamento silenzioso del dispositivo, dato che il rumore non supera i 25 db.

Cogli al volo l’offerta di Amazon sul purificatore d’aria Kalado: prima di aggiungere al carrello l’articolo, aggiungi un segno di spunta accanto alla voce “Applica coupon 90€), quindi premi il bottone “Applica” per risparmiare il 10% con il codice promozionale 9J7WZF9J. Lo sconto verrà applicato in automatico al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.