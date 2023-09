Purificatore d'aria Philips: combatti polvere e pollini a metà prezzo!

Il purificatore d’aria non è certo un’invenzione nuova. Tuttavia, le moderne tecnologie gli hanno conferito una nuova vita e tante nuove funzioni, grazie per esempio al WiFi e al controllo da remoto tramite smartphone. Se poi ci aggiungiamo la garanzia offerta da una casa consolidata come Philips, nonché di un duplice sconto che ne dimezza il prezzo, allora parliamo praticamente di un prodotto imperdibile. Il Philips Domestic Appliances Air Purifier 1000i Series, offerto a soli 199.99 euro!

Dunque, con circa 200 euro porterai a casa un gioiellino della tecnologia che ti aiuterà a contrastare fastidiosi pollini e polvere che si formano in casa. E che danno vita a insopportabili allergie o, quanto meno, antipatici raffreddori. Nemici della nostra salute e del nostro benessere, praticamente invisibili, che però il purificatore d’aria Philips Domestic Appliances Air Purifier 1000i Series eliminerà senza indugi.

Purificatore d’aria Philips 1000i Series : funzioni e offerte

Vediamo ora quali sono le caratteristiche tecniche di questo purificatore d’aria Philips Domestic Appliances Air Purifier 1000i Series. Parliamo di un prodotto che, nonostante le dimensioni molto ridotte (31P x 31l x 787H mm) riesce a pulire le stante da pollini, allergie, polvere e fumo fino a un raggio di azione fino 78 m². Ciò significa che protegge senza problemi le abitazioni di piccole e medie dimensioni, Con una capacità di rimozione di questi fastidiosi organismi praticamente del 100% (99,97% per essere pignoli).

Oltre a ciò, molto importante il fatto che sia praticamente impercettibile quando è in funzione, grazie al fatto che il rumore sia di soli 15 dB (per capire il livello di fastidio, si consideri che la scala arriva fino a 120 dB). E ancora, può essere controllato comodamente da remoto tramite app su smartphone, visto che è dotato di WiFi integrato, che quindi lo inserirà facilmente anche nella vostra smart home.

Cos’altro dire? Oltre alle dimensioni ridotte e al rumore quasi nullo, parliamo anche di un accessorio molto leggero, meno di 6 Kg. Quindi, un portento della purificazione dell’aria che potrai pagare solo 199.99 euro, grazie a un duplice sconto: il 20% più un coupon di 50 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.